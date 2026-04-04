Postura perfilada del Betis con Riquelme para el mercado veraniego

Aunque su caso se estudiará en profundidad llegado el verano, en Heliópolis están inclinados ya hacia una decisión por el compromiso del extremo y la confianza de los técnicos en sus cualidades

Dentro de la planificación de la próxima temporada, condicionada parcialmente a la competición europea que dispute el Betis, la dirección deportiva estará obligada a tomar decisiones trascendentales para la confección de la plantilla 26/27, sobre todo en el capítulo de salidas para hacer hueco a las nuevas incorporaciones.

Se esperan ofertas importantes por diversos futbolistas, entre ellos Natan o Altimira, en una situación muy distinta a día de hoy, y deberá decidir qué hacer con los fichajes por los que se apostó fuerte en verano y que, a día de hoy, no han respondido a las expectativas, casos, sobre todo, de Deossa y Rodrigo Riquelme.

Posturas diferentes del Betis con Deossa y Riquelme

Esta redacción ya apuntó recientemente que con el colombiano en el club están abiertos a escuchar ofertas para aprovechar que aún tiene cartel para recuperar lo invertido, sin ninguna intención de malvenderlo porque tampoco descarta ofrecerle otra oportunidad por su potencial si no se dan las circunstancias para su marcha. Su condición de extracomunitario es un factor a tener en cuenta en este sentido.

En el caso del extremo madrileño, con 60 minutos menos en su haber que el cafetero hasta la fecha, la postura del club es algo diferente aunque en un principio pueda chirriar al haber dejado menos razones para ser optimistas que Deossa, lastrado también en el arranque por las lesiones.

Riquelme se ha alejado de lo esperado tras pactar un traspaso de ocho millones con el Atlético, lo que obviamente ha alimentado las especulaciones sobre su salida en verano con el fin de no perderle mucho dinero. Y lo cierto es que en Heliópolis no están cerrados a esta vía en el que caso que llegara una propuesta convincente, pero a día de hoy existe mayor predisposición en la dirección deportiva de actuar como se hizo en su momento con Abde o Altimira, lo que funcionó a la perfección.

La balanza del Betis con Riquelme, decantada por ahora hacia el extremo

A medida que se acerque el mercado, se estudiará el futuro de Riquelme con más profundidad, también dependiendo de cómo acabe el curso y la postura del futbolista, pero la balanza se decanta más ahora mismo hacia una segunda oportunidad, porque los técnicos tiene mucha confianza en su potencial y cualidades, y consideran que con continuidad está capacitado para darle la vuelta a su situación.

En este contexto, la dirección deportiva y el propio Pellegrini valoran mucho el compromiso del futbolista, al que ven muy implicado aunque después sobre el terreno de juego no le terminen de salirle las cosas como se esperaba. El propio Riquelme ha reconocido que no ha conseguido ofrecer su mejor versión, pero que está convencido de que llegará a hacerlo y así se lo ha transmitido al míster y al club.

Todavía quedan meses para tomar una decisión definitiva y no se cierra ninguna puerta, pero Riquelme sigue contando con el respaldo de los técnicos, factor fundamental a la hora de elegir un camino en verano.