Guido Rodríguez tiene dudas sobre el Valencia y su futuro está más abierto que nunca

El centrocampista argentino no termina de aceptar la propuesta de renovación que le puso sobre la mesa el club de Mestalla y todo apunta a que no continuará en el Valencia CF. El de Sáenz Peña sigue buscando un equipo que le ofrezca un equilibrio entre sus exigencias deportivas y sus ambiciones deportivas

El Valencia CF tiene un serio problema con Guido Rodríguez ya que la continuidad del futbolista está más en el aire que nunca debido a que el centrocampista tiene serias dudas de que continuar en el club de Mestalla sea lo más beneficioso para su carrera deportiva. El Valencia CF le ofreció un nuevo contrato hace unas semanas, pero el futbolista ahora mismo no la acepta porque no termina de confiar en el proyecto deportivo que hay previsto.

Guido Rodríguez tiene dudas con el Valencia CF

La posible continuidad de Guido Rodríguez en el Valencia CF sigue enquistada. El argentino llegó durante el pasado mercado de fichajes de invierno al club de Mestalla, pero sólo firmó hasta el final de temporada, teniendo que sentarse a negociar ahora las dos partes para seguir unidos.

Con este contexto, el Valencia CF ha realizado un esfuerzo por Guido Rodríguez al que le presentó una oferta de unos cuatro millones de euros brutos por temporada que lo pondría entre los mejores pagados de la plantilla que entrena Carlos Corberán. Ese aspecto no sería un problema para Guido Rodríguez quien ahora tiene dudas sobre el proyecto deportivo del Valencia CF.

El Valencia CF lleva años entre la mediocridad y el coqueteo con los puestos de descenso a Segunda división y eso tiene sus consecuencias negativas en el mercado de fichajes ya que no todos los jugadores quieren unirse a equipos así. Guido Rodríguez es un ejemplo de ello ya que el argentino busca un equilibrio entre un buen salario y su ambición deportiva.

A sus 32 años, Guido Rodríguez fue uno de los futbolistas clave para que el Valencia CF salvara la categoría la temporada pasada. Es por ello que el club de Mestalla quiere hacer un esfuerzo y mantenerlo en plantilla siempre y cuando sea posible.

El Villarreal CF se cae de la carrera por Guido Rodríguez

En otro orden de cosas, uno de los equipos que parece que han dejado de estar interesados en Guido Rodríguez es el Villarreal CF. Según informa As, el club amarillo considera que el sueldo que está pidiendo el argentino es excesivo y que por tanto puede encontrar mejores soluciones para la posición de centrocampista.

El Villarreal CF era uno de los equipos que ha valorado el fichaje de un Guido Rodríguez que, por ahora, no se ha decidido. El mercado de fichajes ni siquiera se ha abierto oficialmente, lo hará el 1 de julio, y los jugadores sin contrato están valorando todas las opciones que tienen sobre la mesa para no equivocarse.

En el Valencia CF no pierden la esperanza de que Guido Rodríguez les elija si bien es cierto que cada día que pasa parece más difícil la continuidad del argentino quien además de buen cartel en Europa, también lo tiene en países económicamente potentes como son los caso de Brasil y de México. En este último país, el argentino triunfó en América, uno de los equipos más laureados, potentes y con más aficionados del continente americano.