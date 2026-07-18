El Valencia cae ante el campeón de Angola en un debut 'pseudo-amistoso'

El conjunto de Carlos Corberán perdió por 1-3 frente al Atlético Petróleos de Luanda en un entrenamiento a puerta cerrada en Girona, con Sadiq como autor del único gol valencianista y con los estrenos de Justin de Haas y Aliou Dieng

El Valencia ya ha estrenado su pretemporada 2026/2027, aunque el propio club ha querido rebajar la trascendencia de este primer encuentro veraniego hasta el punto de no catalogarlo oficialmente ni tan siquiera como un partido amistoso. La entidad de Mestalla definió el duelo frente al Atlético Petróleos de Luanda como un entrenamiento a puerta cerrada, un ensayo más dentro de la preparación estival que terminó con derrota por 1-3 ante el vigente campeón de Angola.

El resultado, pese a tratarse de un simple test de preparación, dejó una imagen pobre de un equipo de Primera División frente al conjunto más laureado del fútbol angoleño.

Umar Sadiq anotó el único tanto valencianista en un encuentro disputado en las instalaciones del Royalverd Training Center de Girona, donde el equipo de Carlos Corberán ha llevado a cabo su concentración de pretemporada.

Un entrenamiento con poco valor competitivo

Desde el primer momento, el Valencia quiso transmitir que el marcador carecía de importancia. El objetivo principal era seguir acumulando carga física, repartir minutos entre todos los futbolistas disponibles y comenzar a introducir los conceptos tácticos de cara al nuevo curso.

Esta derrota, por tanto, apenas altera la hoja de ruta diseñada por el técnico valencianista, aunque sí sirve como primer punto de partida para detectar aspectos que deberán mejorar durante las próximas semanas.

Corberán evitó sobrecargar a sus jugadores y administró cuidadosamente los esfuerzos después de más de dos semanas de trabajo entre la Ciudad Deportiva de Paterna y el 'stage' de Girona. El cuerpo técnico priorizó el estado físico por encima del resultado, consciente de que todavía resta más de un mes para el estreno liguero frente al Celta de Vigo, previsto para el próximo 22 de agosto en Mestalla tras el aplazamiento del encuentro inicial frente al Real Betis.

Debuts para De Haas y Aliou Dieng

Uno de los principales alicientes del encuentro fue ver por primera vez sobre el césped a las nuevas incorporaciones del verano. El central neerlandés Justin de Haas y el centrocampista malí Aliou Dieng disputaron sus primeros minutos con la camiseta del Valencia y comenzaron a integrarse en el sistema de Carlos Corberán.

No ocurrió lo mismo con el atacante japonés Ryunosuke Sato, otra de las caras nuevas de la plantilla, que no participó en el encuentro debido a cuestiones físicas, al igual que otros futbolistas que todavía no se encuentran al cien por cien de su preparación.

El único gol valencianista llevó la firma de Umar Sadiq, que aprovechó el primer compromiso del verano para inaugurar su cuenta goleadora antes del inicio oficial de la temporada.

El campeón de Angola sorprende en Girona

El rival tampoco era un desconocido. El Atlético Petróleos de Luanda es el gran dominador del fútbol angoleño y llegaba a la cita como vigente campeón de la Girabola. Fundado en 1980 y con sede en Luanda, el conjunto africano es el club más laureado del país, con alrededor de veinte campeonatos nacionales, además de numerosas Copas y Supercopas que elevan su palmarés hasta los 44 títulos oficiales.

Sobre el césped de Girona demostró encontrarse mucho más rodado que un Valencia todavía en plena fase de preparación y terminó imponiéndose por un claro 1-3.

Este equipo, a priori desconocido en Europa, disputa habitualmente sus encuentros en el Estadio 11 de Novembro, con capacidad para cerca de 50.000 espectadores, y tiene un importante tirón internacional en África.

La pretemporada continúa en Paterna

Tras finalizar la concentración en Girona, la expedición valencianista regresará a la capital del Turia. La plantilla disfrutará este domingo de una jornada de descanso antes de retomar los entrenamientos el lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna. El siguiente objetivo será preparar los dos próximos compromisos amistosos, ambos previstos en el Estadio Municipal Antonio Puchades. El primero llegará el próximo miércoles 22 de julio frente al CD Eldense, mientras que tres días más tarde, el sábado 25 de julio, será el turno del CD Castellón.

Posteriormente, el Valencia afrontará una exigente gira con partidos frente al Derby County y el Stoke City antes de disputar el tradicional Trofeo Naranja contra el Newcastle el 8 de agosto.

El aplazamiento del estreno liguero ante el Betis ha obligado al club a modificar su planificación. La dirección deportiva trabaja en la búsqueda de un último rival para completar la preparación y evitar un largo parón entre el partido ante el Newcastle y el primer duelo liguero frente al Celta.

Con más de un mes por delante antes del inicio de LaLiga, Carlos Corberán dispone todavía de margen para ensamblar un proyecto que continúa esperando nuevos refuerzos, especialmente en el lateral derecho, una de las posiciones prioritarias para la dirección deportiva. La derrota frente al campeón de Angola apenas deja lecturas, pero sí evidencia que al Valencia aún le queda mucho trabajo antes de llegar en condiciones óptimas al inicio de la competición oficial.