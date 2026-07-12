El Valencia - Betis, con opciones de ser aplazado; todo lo contrario que el Sevilla - Rayo Vallecano

La victoria de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 provoca que el club verdiblanco tenga la posibilidad de postergar su estreno en LaLiga esta temporada para así poder contar con Lo Celso. Una opción que no tendrá el Sevilla FC que debutará entre el 14, 15 y 16 de agosto

El Real Betis es el equipo sevillano que tiene la opción de aplazar su debut en Primera división en esta temporada, que se tendría que producir contra el Valencia CF. La clasificación de Argentina para las semifinales del Mundial 2026 después de haber derrotado a Suiza en los cuartos de final provoca que el club verdiblanco puede postergar su estreno en LaLiga debido a que no podría contar con Gio Lo Celso, quien una vez termine la Copa del Mundo disfrutará de sus vacaciones correspondientes. Con todo, existe la posibilidad que el Real Betis no se acoja a este derecho y quiere jugar el partido liguero contra el Valencia CF entre los días 14, 15 y 16 de agosto.

El Betis puede aplazar su partido contra el Valencia CF, no así el Sevilla FC frente al Rayo Vallecano

Los equipos sevillanos de Primera división, tanto Real Betis como Sevilla FC, han estado muy pendiente en la madrugada de este sábado 11 al domingo 12 de julio del último partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza debido a que si ganaba la selección americana el Real Betis tendría la opción de aplazar su estreno liguero, mientras que si vencía la europea la posibilidad era para el Sevilla FC. Finalmente, el triunfo fue para Argentina por 3-1.

Este resultado hace que Argentina vaya a disputar la última semana del Mundial 2026 lo que hará que Gio Lo Celso no comience sus vacaciones hasta el 19 o 20 de julio. Esto hará que el argentino retrase un incorporación al Real Betis quien tiene la opción de aplazar su partido contra el Valencia CF, su estreno liguero.

LaLiga ha decidido que todos aquellos equipos que tengan jugadores en las semifinales del Mundial 2026 pueden aplazar sus partidos de la jornada 1, siendo ahora el Real Betis uno de los clubes beneficiados de una medida a la que no se podrá acoger el Sevilla FC ya que Rubén Vargas y Djibril Sow han sido eliminados con Suiza y tendrán una semana de descanso que les da margen para estar disponibles dentro de poco más de un mes en el encuentro contra el Rayo Vallecano. Los futbolistas profesionales tienen que gozar de, al menos, tres semanas de vacaciones tal y como recoge el convenio de la AFE.

Con todo, no es seguro que el Real Betis opte por aplazar su partido contra el Valencia CF. El equipo verdiblanco sólo pierde a Gio Lo Celso y posiblemente no se acoja a este derecho y juegue su debut liguero en Mestalla entre los días 14, 15 y 16 de agosto, tal y como está programado, porque de lo contrario tendría que disputar tres partidos de Primera división en 7 días, ya que en caso de aplazarse el encuentro se jugaría un martes o un miércoles de agosto.

Varios partidos de la jornada 1 de Primera división se dan por hecho que serán aplazados

Se da por hecho que ya hay varios partidos de la jornada 1 de Primera división que no se jugarán entre los días 14, 15 y 16 de agosto. En ellos están implicados algunos de los equipos más grandes del fútbol español.

El Real Madrid - Real Sociedad y el FC Barcelona - Athletic Club se da por hecho que no se jugarán el fin de semana que echa a andar la nueva edición de LaLiga por la gran cantidad de representantes que los cuatro equipos tienen entre los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. Mismo caso ocurre con el Atlético de Madrid - Málaga CF debido, principalmente, a los jugadores españoles y argentinos que tiene el club rojiblanco en la última semana de la Copa del Mundo.

Finalmente está el RC Celta - CA Osasuna y el Valencia CF - Real Betis. El Real Betis tiene a Lo Celso y el RC Celta a Borja Iglesias. Sin embargo, estos dos encuentros podrían disputarse si así lo deciden los clubes andaluz y gallego respectivamente.