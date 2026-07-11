El Betis, a la espera de una nueva ofensiva para fichar a Nelson Deossa

Vasco da Gama, el club que más interés ha puesto este verano en fichar al centrocampista, ha dejado de estar intervenido judicialmente y la entidad ha vuelto a manos de Pedrinho Paulo de Oliveira, quien días atrás tenía un principio de acuerdo con el Real Betis para el traspaso del colombiano

Nelson Deossa es uno de los futbolistas que están en la rampa de salida del Real Betis Balompié durante este mercado de fichajes de verano. Al centrocampista, tras una primera temporada muy mala como verdiblanco, se le busca nuevo equipo, teniendo el Real Betis como objetivo recuperar la inversión que realizó en su día por su fichaje, unos 12 millones de euros. El colombiano está realizando la pretemporada con el equipo bético, pero sabe que en cualquier momento puede hacer las maletas. De hecho, en el Real Betis esperan que Vasco da Gama, que en las últimas horas ha desbloqueado su situación institucional de momento, reactive de nuevo el fichaje por Nelson Deossa.

Vasco da Gama vuelve a manos de Pedrinho y el fichaje de Nelson Deossa puede reactivarse

Real Betis y Vasco de Gama llegaron a un principio de acuerdo, hace unas semanas, para el traspaso de Nelson Deossa por unos 12 millones de euros, pero la operación se frenó debido a la situación institucional inestable del club brasileño el cual estaba intervenido judicialmente.

Un problema, que ahora, ya no existe debido a que la justicia de Brasil le ha vuelto a dar el poder a Pedrinho Paulo de Oliveira. Con esta situación, Pedrinho puede volver a poner en marcha la venta de Vasco da Gama a Marcos Lamacchia quien es el principal interesado e impulsor de fichar a Nelson Deossa.

Se espera que una vez que todo haya vuelto a la normalidad en Vasco da Gama, el club de Río de Janeiro vuelva a reactivar el fichaje de un Nelson Deossa que se encuentra en Alemania con el resto de jugadores del Real Betis realizando la pretemporada. Si bien es cierto es que el colombiano sabe que la entidad de Heliópolis le está buscando acomodo.

El Real Betis volverá a exigir garantías bancarias a Vasco da Gama para dar luz verde al traspaso de un Nelson Deossa ya que en el club verdiblanco necesitar los máximos ingresos posibles para construir una plantilla lo suficientemente buena para compaginar LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey que son as tres competiciones que el equipo que entrena Manuel Pellegrini va a disputar la temporada que está cerca de comenzar.

Con todo, en el Real Betis guardan la cautela ya que primero se debe arreglar todo en Vasco da Gama para que el club brasileño vuelva a intentar el fichaje de Nelson Deossa.

Nelson Deossa, un fichaje que no termina de cuajar en el Real Betis

Nelson Deossa fue una de las grandes apuestas del Real Betis durante el pasado mercado de fichajes de verano ya que el club verdiblanco desembolsó casi 12 millones de euros a Monterrey de México.

Una incorporación que no ha tenido buen impacto futbolístico en el club bético ya que el colombiano nunca se ha terminado de adaptar y no rindió como se esperaba: 33 partidos y 1.491 minutos.

Es por ello que el Real Betis le busca salida, pero siempre y cuando pueda recuperar la inversión realizada en su día.