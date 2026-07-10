Abde busca "una oportunidad para crecer": el mayor activo del Betis da clases para aprender inglés

El extremo marroquí se ha puesto en manos de la profesora Sara Duque, muy conocida en redes sociales por haber ayudado a expresarse en otras lenguas a algunos de los futbolistas más importantes de LaLiga EA Sports

Ez Abde es el principal activo que tiene el Real Betis, pues junto a su amigo Antony dos Santos tiene la mayor tasación de la plantilla con 40 millones de euros y hasta los 60 kilos se va la cláusula de rescisión que reza en su contrato hasta el 30 de junio de 2029. El Mundial 2026 y su inoportuna lesión ha ralentizado un mercado estival que se presume muy activo para el extremo marroquí, quien comenzó sonando para el FC Barcelona y ha sido señalado como un potencial objetivo del Newcastle United para cubrir, precisamente, el hueco dejado por el traspaso de Anthony Gordon al club culé.

Meses antes, Abde fue vinculado con el Aston Villa de Unai Emery; mientras que en un pasado no demasiado lejano también ha visto unido su nombre relacionado con el Crystal Palace o el Chelsea FC. De hecho, en la pasada edición de la Copa de África que se celebró en Marruecos, fue toda una constumbre que ojeadores de clubes de la Premier League se acreditasen para ver los encuentros de los 'Leones del Atlas'. Tampoco le faltan los pretendientes en Italia y en media Europa; pero precisamente el idioma que se ha puesto a estudiar el joven atacante del Betis ha sido el inglés.

Los motivos por los que Abde ha decidido estudiar inglés

Y no por deseo espontáneo, ya que Abde ha dejado claro que es un idioma que odia desde niño, sino porque considera que es lo mejor para su carrera deportiva. Ya domina el español, el inglés, el árabe y el 'amazigh' (conjunto de dialectos autóctonos). Ahora quiere progresar en la lengua de Shakespeare: "Lo veo como una oportunidad para seguir creciendo personal y profesionalmente. Me ayuda a conectar con diferentes personas, con compañeros de equipos. Me ayuda dentro y fuera del campo. Me considero un jugador ambicioso y me encantan los desafíos".

"Pienso que el inglés es un idioma universal y creo que es importane saber hablar inglés porque casi todo el mundo lo usa para comunicarse. Seas del país que seas, necesitas aprender inglés", explica el propio futbolista del Betis en una conversación con Trevoh Chalobah, jugador de Chelsea FC que ha sido compartido por la profesora de inglés Sara Duque, quien se ha hecho muy popular en redes sociales por dar también clases a otros futbolistas mediáticos como Vinicus Júnior, Eder Militao, Trent Alexander Arnold o Julián Álvarez.

La profesora Sara Duque destaca la confianza que ha ganado Abde

"Mucha gente me pregunta: 'Si un jugador ya juega en España, ¿por qué necesita el inglés?'. Porque el fútbol no se limita a tu club. Hay torneos internacionales, concentraciones con la selección, giras de pretemporada, competiciones europeas, conversaciones con compañeros de distintos países, reuniones con entrenadores y cuerpo técnico, entrevistas con los medios, eventos con patrocinadores...", enumera como motivos para querer dominar este idioma.

"El inglés conecta el mundo del fútbol. Ver cómo mi alumno Abde gana confianza cada semana me recuerda que aprender un idioma no se trata solo de hablar. Se trata de comunicarse bajo presión, integrarse más rápido, construir relaciones y estar preparado para cualquier oportunidad que brinde el fútbol. El talento abre la puerta. La comunicación te ayuda a aprovecharla al máximo. Por eso, el inglés se ha convertido en una de las herramientas más valiosas que puede tener un futbolista moderno", añade la 'teacher'.