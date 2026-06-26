Otro fichaje 'imposible' para el Betis: de Antony a Pulisic pasando por Abde como condición

En Estados Unidos apuntan que el club verdiblanco es uno de los muchos interesados en el cotizado extremo del Milan, que a priori se escapa de sus posibilidades, como sucedía también con el brasileño... En cualquier caso, solo una millonaria venta del marroquí podría abrir esa puerta

El Real Betis está a punto de cerrar las ventas de Sergi Altimira y Nelson Deossa, al Sporting de Portugal y el Vasco da Gama respectivamente, y con ello conseguirá cuadrar con creces sus cuentas antes del 30 de junio. El primer y gran objetivo, por tanto, está cerca de cumplirse, lo que dará paso a un acelerón en la planificación de la plantilla de cara a la 26/27. En este sentido, varias son las prioridades marcadas: reforzar la delantera, firmar al menos a un lateral zurdo y cubrir las bajas en el centro del campo, donde tampoco está clara la continuidad de Amrabat o Lo Celso.

El plan de Manu Fajardo y la ingeniería verdiblanca

Pero, al mismo tiempo, Manu Fajardo no pierde de vista otras posiciones por si surgen opciones interesantes, como en el lateral diestro y el eje de la zaga, o se producen salidas indeseadas, lo que obliga a manejar alternativas a la altura. Solo dentro de ese plan encajaría la sorprendente noticia que llega desde Estados Unidos, donde colocan al conjunto verdiblanco en la lista de interesados en Christian Pulisic, cuyo valor de mercado ya muestra las claras su elevadísimo caché: 40 millones de euros según Transfermarkt.

Es la cuenta @MLSTransfers, especializada en el mercado de la Major League Soccer, la que apunta esta posibilidad que se podría antojar quimérica en realidad. Aunque no hay que olvidar que también lo parecía en su día el fichaje de Antony, o el de Nabil Fekir años antes, e incluso el de Lo Celso. La ingeniería verdiblanca, sin embargo, ha hecho posible en los últimos tiempos operaciones que se escapaban a priori de las posibilidades. Por ello, no está de más reseñar que el talentoso atacante de origen croata, de 27 años, ha sido relacionado en su país con la entidad heliopolitana.

Por Abde, 60 millones o nada

Buscando el posible encaje, la lógica invita a pensar que solo una venta multimillonaria abriría la puerta a una 'bomba' de ese calado, posándose todas las miradas en Ez Abde. El marroquí, pese a quedarse fuera del escaparate del Mundial por lesión, ha firmado una espectacular temporada (15 y 13 asistencias) y no es de extrañar que haya grandes clubes pendientes de su situación. Sin ir más lejos, el Newcastle, que ha visto cómo el Liverpool le 'birlaba' a Víctor Muñoz y ha vuelto a poner sus ojos en el ex del Barça.

En La Cartuja, no obstante, lo tienen claro, remitiendo a los interesados a los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión. Pero la obligación del director deportivo es tener cubiertas las espaladas, lo que sugiere que pueda haberse producido algún tipo de movimiento para conocer las condiciones de un jugador de la talla de Pulisic, quien tras formarse desde joven en el Borussia Dortmund y alcanzar la elite en Alemania, jugó cuatro temporadas en el Chelsea, previo pago de 64 millones de euros, y desde 2023 lo hace en un Milan que abonó otros 23 millones al club inglés.

La postura del Milan, el interés de la Roma y el dineral que le ofrece el New York City

El problema, aparte por supuesto de la gran inversión que supondría un fichaje de ese calibre, es que el Milan no está por la labor de soltarlo. Es más, el nuevo técnico 'rossonero', Rúben Amorim, habría pedido que no le dejen salir. Y aunque solo tiene un año más de contrato, exista relativo tranquilidad en San Siro, pues tienen la posibilidad de alargar de forma unilateral su vinculación por una campaña más, hasta 2028.

Pero el jugador y su entorno no tienen tan claro su futuro. De hecho, se apunta en Italia que ha sido su propio agente el que habría explorado la posibilidad de un traspaso a la Roma, pero el Milan no ha sido nada receptivo. Además, La Gazzetta Dello Sport indica que el New York City he realizado una ofensiva a la altura de pocos para repatriarlo a la MLS: 10 millones de dólares anulares y un contrato de cinco años.

Inter Miami y América, también pendientes de Pulisic, centrado en el Mundial

Dicha información ha sido ampliada por The Athletic, donde se indica que hay más clubes estadounidenses deseando contar con el extremo de Pennsylvania, que puede desenvolver tanto en ambas bandas como en la media punto o incluso de delantero. Uno de ellos ería el Inter Miami de Leo Messi, sumándose también a la larga lista de pretendientes el América de México.

Mientras tanto, Pulisic se encuentra centrado en hacer un buen papel en el Mundial con una de las selecciones anfitrionas. Una lesión en el gemelo le dejó fuera del segundo partido contra Australia, tras ser titular y dar una asistencia en el victorioso estreno ante Paraguay. Pero esta pasada madrugada volvió a disponer de algo más de media hora frente a Turquía, sin poder evitar la derrota por 2-3, lo que no ha impedido que Estados Unidos pase a dieciseisavos como líder de su grupo. Será, por tanto, tras el citado torneo cuando se pueda aclarar el futuro de un jugador que parece inaccesible para el Real Betis. O no...