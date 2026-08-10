El Barça reaparece en el horizonte de Natan: anuncian contactos con el Betis

Después de que en junio se produjera una reunión del Barça con su agente, desde Brasil afirman que el club azulgrana, ya sin Ronald Aráujo, ha llamado a la puerta de un Betis que contempla su venta

Natan se ha convertido este mercado en la llave para dar un paso al frente e la planificación y no es ningún secreto que el Betis contempla la venta del brasileño en su hoja de ruta siempre y cuando llegue una oferta que alcance sus pretensiones.

De este modo, los verdiblancos han establecido un precio de alrededor de 35 millones para su traspaso, si bien, de momento, no ha llegado a las oficinas de La Palmera ninguna propuesta que alcance esas cifras. Dificultad a la que se suma que el central ha puesto sus propias condiciones para su posible traspaso y elimina numerosos pretendientes de la lista.

Contactos que empezaron en junio

Sin embargo, no diría que "no" si la tentación llegara de Camp Nou, al que lleva vinculado durante la mayor parte del verano con una base seria. No en vano, a comienzos de junio, Deco, director deportivo azulgrana, se reunió con su agente André Cury, para conocer las condiciones de su posible fichaje. Por entonces, desde la Ciudad Condal afirmaban que el brasileño habría dado prioridad a su desembarco en el Camp Barça en caso de que saliera del Betis.

Avanzado el mes de julio, el periodista Manolo Nieto afirmó que Natan continuaba en la órbita azulgrana y que había conversaciones con el círculo del jugador para tantear las opciones de ficharlo.

En Brasil aseguran que el Barça ha preguntado al Betis por Natan

A partir de ahí, este asunto perdió fuelle, pero ahora en Brasil lo han desempolvado con la afirmación de que el Barça ha vuelto a movilizarse por Natan. En este sentido, ahora que se ha producido la salida de Ronald Aráujo con rumbo al Liverpool, el medio TNT Sports afirma con rotundidad que los azulgranas han contactado directamente con el Betis para conocer de primera mano lo que pide por el defensa, que, a sus 25 años, tiene contrato en vigor hasta 2030.

No obstante, la prensa catalana, que se hace eco de esta información sin desmentirla, asevera que ahora mismo las prioridades culés apuntan hacia otra dirección, pues se encuentran centrados en las llegadas de Julián Álvarez y de Rodri, mientras que para el eje de la zaga señalan a otros nombres.

El Barça baraja la opción de firmar un nuevo central

En este sentido, no se descarta la llegada de un nuevo central tras la marcha de Aráujo pese a referirse a la confianza de Hansi Flick en el canterano de 21 años Ávaro Cortés, pero en Barcelona puntualizan que las primeras opciones en este caso son las de Aymeric Laporte, central del Athletic, y el 'Cuti' Romero, del Tottenham.

Cabe recordar que para el eje de la defensa, el entrenador alemán dispone Pau Cubarsí y Gerard Martín, sin olvidar a Andreas Christensen ni que es la posición natural de Eric García.

En cualquier caso, nadie niega la realidad de que Natan gusta a la dirección deportiva barcelonista, por lo que se trata de una vía que no se puede descartar plenamente en los días que restan de mercado.