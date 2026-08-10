A falta de más fichajes, Lo Celso ya está de vuelta en el Betis

El internacional argentino se ha ejercitado en solitario este lunes, una jornada de descanso para el resto de la plantilla verdiblanca, con la intención de ponerse cuanto a las órdenes de Manuel Pellegrini

Buenas noticias para Manuel Pellegrini. A falta de más refuerzos para el centro del campo y el ataque verdiblanco, el argentino Giovani Lo Celso ya está de vuelta. El internacional por Argentina, con más vacaciones que el resto por haber alcanzado la final del Mundial que disputó el pasado 19 de julio contra España, se ha ejercitado en la mañana de este lunes por primera vez en solitario en la jornada de descanso para el resto de la plantilla.

El futbolista verdiblanco se ha puesto la ropa de entrenamiento y ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para comenzar con su puesta a punto de cara a la nueva temporada, con la intención de estar cuanto antes a las órdenes de Manuel Pellegrini para disputar sus primeros minutos, que podrían ser ya este sábado frente al Inter de Milán en el último amistoso de la pretemporada verdiblanca, y sobre todo con vistas al inicio del curso liguero.

De esta forma, Manuel Pellegrini podrá contar ya partir de este martes con toda la plantilla a su disposición, excepto el lesionado Diego Conde, después de que los otros internacionales, Álvaro Fidalgo y el 'Cucho' Hernández se hayan reincorporado días atrás, los otros dos mundialistas del Betis que debían regresar tras la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que gracias a la clasificación de Gio Lo Celso para la semifinal contra Inglaterra y la posterior final ante España, el Real Betis pudo solicitar a LaLiga el aplazamiento de la primera jornada de LaLiga, que estaba prevista para este fin de semana contra el Valencia. Así, el Real Betis se estrenará en LaLiga en la jornada 2 frente a la Real Sociedad, el viernes 21 de agosto, para jugar cuatro días después el duelo aplazado de Mestalla contra el Valencia.

Ante el Inter, la última prueba del verano

La plantilla del Real Betis afrontará desde este martes una última semana de pretemporada atípica, ya que en realidad esta semana comienza LaLiga para casi todos los equipos, pero no para el Betis, que en su lugar se buscó un amistoso más, que será frente al Inter de Milán, actual campeón de la Serie A y de la Coppa Italia, que servirá para medir el nivel al que llegan los hombres de Manuel Pellegrini al debut en LaLiga.

Para ese duelo, el conjunto italiano también tendrá a su disposición ya a los tres internacionales mundialista que le quedaban por volver. De hecho, en el día de ayer ya se ejercitaron el inglés John Stones, flamante fichaje de este verano para el centro de su defensa, el francés Marcus Thuram y el argentino Lautaro Martínez, siendo muy probable que alguno de ellos tenga ya minutos contra el Betis.

Una pretemporada positiva para el Betis

De esta forma, el Betis cerrará una larga pretemporada midiéndose al Inter de Milán y sumando un total de siete amistosos. El último de ellos fue el pasado sábado en La Cartuja, en una cita ante el exigente frente Bournemouth que finalizó con empate a dos y las expulsiones de Antony y Scott.

Además del empate ante los pupilos de Marco Rose, el Betis ha logrado cinco victorias, ante el Sportfreunde Lotte (0-3), el Recreativo de Huelva (0-1), el Olympique de Lyon (4-0), la UD Almería (1-0) y el Arsenal (1-3), y una derrota por la mínima, en la visita al Granada (1-0).