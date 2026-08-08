Betis 2-2 Bournemouth: Cucho y Fornals brindan un empate con expulsión a Antony y pinceladas de Isco

Los de Manuel Pellegrini han conseguido empatar un encuentro donde se han llegado a ver hasta dos veces por debajo, todo ello en una noche marcada por la roja a Antony y las pinceladas de Isco Alarcón; así lo hemos vivido y contado en directo

Hogar, dulce hogar. Eso es lo que habrán pensado los béticos que, tres meses después, se han vuelto a sentar en su respectiva localidad en La Cartuja para volver a ver a 'su' Betis. Con una entrada más que destacable teniendo en cuenta las fechas que son -sábado en la primera quincena de agosto- los de Manuel Pellegrini han conseguido empatar frente al Bournemouth en un encuentro que tuvo de todo. Tras adelantarse el conjunto rival, y una tangana que provocó la expulsión de Antony, los verdiblancos supieron sobreponerse gracias al tanto de Cucho Hernández. Aunque Evanilson supo aprovechar bien un error en el pase de Junior Firpo, Pablo Fornals puso el punto y final en el marcador.

Noticias Relacionadas En Directo: Betis - Bournemouth, en directo el penúltimo amistoso de pretemporada en vivo online

Un gol que deriva en una tangana inexplicable

Los primeros compases volvieron a demostrar una cosa y es que Deossa está muy bien. Y hasta se puede llegar a quedar corto. El planteamiento de Pellegrini con él está funcionando esta pretemporada, y el rendimiento está siendo sobresaliente. Primeros minutos, presión para robar y salir en carrera en busca de la portería rival. Segunda jugada, extraordinario pase de Antony a un Ángel Ortiz que se internó a las mil maravillas en el área, aunque su disparo se fue por encima de Petrovic. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Otra vez el cafetero completamente solo para empujar el balón. Está en un gran estado de forma y todo apunta a que será el nuevo delantero del chileno.

También hay que nombrar a este nombre propio en los primeros compases, y ese es el de Antony. El brasileño se mostró eléctrico y disipó algo las dudas que podían llegar a haber. Los primeros minutos fueron para los verdiblancos, siendo la acción anteriormente nombrada de Ángel la internada más peligrosa. Tampoco es que el Bournemouth se achantase, ya que consiguió realizar alguna aproximación con peligro por la banda izquierda que dejó en mal lugar a Junior Firpo, siendo la más destacable una jugada en la que se fue al suelo cuando parecía sencilla de poder cortar de primeras. Morante también quería aparecer, pero sus intentonas no conseguían fraguarse con éxito.

Tras la pausa de hidratación, el encuentro fue entrando en terreno inglés, aunque todo sin acercarse con mucho peligro. Finalmente, en los últimos compases de los primeros cuarenta y cinco minutos, esa dinámica cambió. Una gran dejada de Evanilson sirvió para trastocar a la defensa verdiblanca y dejar a Tavernier a merced para que, con un gran disparo lejano, venciese a Manu González. Gran acción individual del conjunto inglés que dio rienda suelta a la histeria colectiva. En un lance con Deossa, Antony va a defender a su compañero y, tal y como se puede observar en las imágenes, parece agreder a Scott dando lugar a una gran tangana. El colegiado decidió expulsar a ambos involucrados y el regreso a vestuarios en La Cartuja acabó con una gran pitada al colegiado, que también expulsó en su camino al túnel a uno del cuerpo técnico 'cherry'. Las cosas curiosas que pueden llegar a dejar un partido en verano y en Sevilla.

El saber remontar y el aliento de La Cartuja

Los cambios introdujeron aire nuevo al equipo, y aquí entraron nuevas rotativas. La entrada de Cucho Hernández por Deossa dio lugar a aún más mordiente en zona ofensiva y, sobre todo, hay que destacar la nueva aparición de Isco Alarcón en el terreno de juego. Los primeros minutos fueron más de control y posesión, con un Gnangoro que no dudaba en retroceder cuando se encimaba la presión cherry. Pero dio lugar a ciertas aproximaciones verdiblancas, que provocaron el gol de Cucho Hernández tras una 'asistencia' del palo tras disparo de Isco Alarcón. Una pequeña alegría que acabó pronto por el error del segundo tanto inglés.

Junior Firpo recibe en su lateral cerca del área y, ante la presión de sus rivales, decide desahogar la jugada en un Gnangoro que ya estaba avanzando líneas. Esto provocó la pérdida del cuero para que Evanilson pudiese vencer de nuevo, con un gran disparo, a Manu González. Tanto la reacción del dominicano como la acción en sí no gustaron en la grada, que decidió silbar al lateral en las posteriores jugadas en la que tocó balón. El titular está claro en ese carril, pero las dudas son más que justificadas el día en que este no esté.

Si hay cosas a destacar, hay una que sobresale por encima de todo. Isco está volviendo, y en este encuentro volvió a dejar uno de sus habituales caños que levantó a la grada de La Cartuja. Aún queda mucho para volver a verlo como se le espera, pero los pequeños brochazos saben saborearlos bien los béticos. Más entradas en el Betis y una incógnita, y es la situación de Junior Firpo. El lateral, al ser sustituido, se ha marchado directamente al túnel de vestuarios, todo ello tras unas jugadas anteriores en las que parecía aquejarse en sus carreras.

Uno al que no hay que esperar es a Pablo Fornals, al que parece que las vacaciones no le han cambiado nada. Tras una carga legal donde consigue robar el balón cerca de las inmediaciones del área, se adentra en la misma para poder vencer al guardameta rival con un poco de ayuda de Hill, aunque esto no quita que sirviese para empatar la contienda. La Cartuja quería fútbol, y el grito del gol nada tuvo que envidiar al de un partido de tres puntos. Y el aliento posterior, ya que los béticos saben lo que quieren este año. Tras un milagroso corte de Diego Llorente que sirvió para salvar el 2-3, el colegiado acabó de un caluroso test que sirvió para medir el calor de la afición verdiblanca.

Ficha técnica

Real Betis: Manu González; Ángel Órtiz (Bellerín, 75'), Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo (Fran García, 75'); Facundo Bernal (Fornals, 45'), Marc Roca (Gnangoro, 45'), Fidalgo (Isco, 45'); Antony, Morante (Riquelme, 75') y Deossa (Cucho Hernández, 45').

AFC Bournemouth: Petrovic; Truffert, Hill, Diakité, Smith (Max Aarons, 61'); Scott, Cook; Rayan (Jebbison, 61'), Justin Kluivert (Adli, 45'; Enes Ünal 89'), Tavernier (Stevens 80') y Evanilson (Ben Doak, 61').

Goles: 0-1 Tavernier (40'); 1-1 Cucho Hernández (57'); 1-2 Evanilson (60'); 2-2 Pablo Fornals (82')

Árbitro: Manuel Orellana arbitrará el encuentro desde el césped. No hubo VAR. Rojas para Antony y Scott. Amarilla para Valentín Gómez, Deossa y Adli.

Incidencias: Amistoso de pretemporada que se disputó en el Estadio de La Cartuja con 28.331 espectadores.