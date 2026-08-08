Dani Ceballos presume de "dos béticas más en el mundo" con guiño al Betis

El centrocampista utrerano ha expresado nuevamente su beticismo a través de una bonita publicación con sus dos bebés como protagonistas

Dani Ceballos sigue pendiente de su futuro mientras disfruta de una nueva etapa en su vida personal tras el nacimiento de sus dos hijas, lo que ha centrado su atención en los últimos tiempos junto al siguiente paso en su carrera una vez que se desvinculó del Real Madrid.

Ahora mismo el utrerano es agente libre y desde hace tiempo se trata la posibilidad de su regreso al Betis una vez que su llegada no supondría ningún desembolso, si bien no se trata de una operación sencilla.

Mientras su futuro se resuelve a fuego lento, Ceballos continúa expresando su beticismo con continuos guiños en redes sociales y el último es, sin duda el más entrañable, porque presume de sus dos pequeñas recién nacidas.

Segundo guiño en muy pocos días

De este modo, el centrocampista ha publicado una historia en su perfil de Instagram con una imagen de sus dos bebés enfundadas en petos con un escudo del Betis y Palmerín. Esta bonita fotografía viene acompañada de su mensaje en clave verdiblanca: "Dos béticas más en el mundo".

Es el segundo guiño en muy poco tiempo, pues, recientemente, en su cumpleaños, su hermana le felicitó con una imagen en la que él aparece con la elástica heliopolitana, como reflejo inequívoco de su enorme deseo de alcanzar un acuerdo para regresar a La Palmera.

El pensamiento generalizado es que están 'condenados' a entenderse, pero, a día de hoy no hay avances significativos, y al futbolista se le transmite que no resultará fácil que pueda consumar su anhelo.

Dos posibles puertas, cerradas

Y es que desde la entidad verdiblanca, ahora mismo centrada en la búsqueda de delantero, se desliza que para que fuera posible su llegada haría falta una salida para hacerle hueco, y de momento, una de las vías posibles, está cerrada. Y es que Lo Celso ha trasladado al club que no tiene intención de abandonar Heliópolis este verano y que se quedará una temporada más aunque en La Cartuja verían con buenos ojos una salida.

Además, se ha estancado la salida de Deossa, ahora más cerca de seguir que de hacer las maletas tras romperse las negociaciones con Vasco da Gama y comunicar también que apuesta por su segunda temporada como bético.

Mientras tanto, Ceballos continúa recibiendo llamadas de otros clubes interesados tras cerrar la puerta al Ajax, pero, a día de hoy, siempre contesta de la misma forma, que está dispuesto a esperar al Betis hasta el final del mercado.