Anuncian el interés del Betis en el joven brasileño Gabriel Mec: prioridades, oportunidad y competencia, con la traba de Hacienda

El mediapunta de solo 18 años no encaja en lo que busca ahora el club verdiblanco, pero dentro de un año podría queda libre y son varios los clubes que lo tienen en su agenda. El Gremio de Porto Alegre no quiere traspasarlo a España por un problema legal y el jugador ya ha rechazado irse a Ucrania

La hoja de ruta en el Real Betis de cara a lo que resta de mercado está bastante clara a priori. La gran prioridad sigue siendo la llegada de un delantero que compita con Cucho Hernández, al tiempo que también se busca incorporar a otro pivote en lugar de Amrabat, si es que no se puede conseguir el regreso del internacional marroquí. A partir de ahí, serían las posibles ventas de jugadores como Deossa o Natan las que abrirían el espacio necesario en el límite salarial para poner la guinda con la vuelta de Dani Ceballos.

No encaja en principio, por tanto, el último nombre en salir a la palestra: el joven mediapunta brasileño Gabriel Mec, de solo 18 años. Aunque no es menos cierto que Manu Fajardo y su equipo de trabajo dominan bien el mercado suramericano y siempre están atentos a sus figuras emergentes. Sin ir más lejos, también desde Brasil han anunciado un seguimiento a los centrales Luis Osorio (Sao Paulo) y Jonathan Jesus (Cruzeiro), pues en caso de traspasar a Natan hará falta firmar a un sustituto.

Los problemas del Gremio de Porto Alegre con la Hacienda española

Pero en el caso del cotizado Gabriel Mec, que ya tiene un valor de mercado de 16 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, existe un problema para su desembarco en LaLiga. Según informa el periodista Saimon Bianchini en GHZ, el Gremio de Porto Alegre fue informado a través del agente del jugador del interés del club verdiblanco, pero ha rechazado la posibilidad de entablar negociaciones ante el temor de que parte del dinero de un hipotético traspaso sea retenido por la Hacienda española.

Todo se remonta al año 2018, con la venta de Arthur al FC Barcelona. Desde entonces, el fisco de nuestro país reclama una serie de impuestos al conjunto gaúcho, que ha contratado unos abogados en España para intentar solucionar dicha disputa, aunque no existe mucho optimismo al respecto. Por ello, se apunta que también se ha frustrado la marcha de otros de sus jugadores, Ferreira, al Celta de Vigo.

El seguimiento de Sevilla FC y Villarreal y la oferta del Shakhtar Donetsk

Por su parte, Gabriel Mec, que también fue relacionado con el Sevilla FC meses atrás, ha sido vigilado igualmente por el Villarreal, que envió ojeadores para verlo 'in situ' en varios partidos en la primera mitad del año. Pero el Gremio prefiere traspasarlo a otro país para no tener que hacer frente a la reclamación de Hacienda y había llegado a un acuerdo para ello con el Shakhtar Donetsk, valorado en 12 millones de euros, si bien el propio futbolista se ha negado a poner rumbo a Ucrania.

Vigilado también desde Inglaterra, acaba contrato en 2027

También en Inglaterra se informó del interés del Newcastle e incluso de un seguimiento por parte de clubes de la talla del Chelsea y el Liverpool. Además, no hay que olvidar que el contrato del joven talento carioca finaliza en 2027, por lo que la fuerza negociadora de su club se verá reducida conforme se a cerque esa fecha. Solo si una vez concluido el mercado no ha hecho las maletas se planteará su posible renovación, aunque también podría quedar libre dentro de un año y el Real Betis ya tendría su nombre anotado por si acaso.

El estilo de juego y los números de Gabriel Mec

Gabriel Mec destaca por su visión de juego, habilidad para el regate y velocidad, pudiendo actuar también en ambas bandas. Unas cualidades que le han llevado a tener una destacada presencia en las selecciones inferiores de la 'Canarinha', habiendo jugado ya a su edad con la sub 20. De momento, con el Gremio suma 23 encuentros oficiales en este 2026, en los que ha firmado tres goles y una asistencia.