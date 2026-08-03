Espiado 'in situ' por el Betis, Jonathan Jesus es movido en Europa y crece la competencia

Emisarios verdiblancos siguieron en directo al joven central brasileño meses atrás. Ahora, su agente, André Cury, trabaja para colocarlo en el Viejo Continente, emergiendo la opción del Benfica mientras cuenta con otros interesados en LaLiga

El Real Betis tiene como gran urgencia el fichaje de un delantero que compita con Cucho Hernández en su proyecto de Champions. Pero se espera que haya más incorporaciones, por ejemplo en el centro del campo, donde Dani Ceballos sigue esperado y la puerta de Amrabat, o un relevo de su perfil, sigue abierta. Además, como admitió el presidente Ángel Haro hace semanas, no se descartan tampoco movimientos en el eje de la zaga. "Los centrales va a depender también de los movimientos", aseguró.

A expensas de una posible venta de Natan

De ese modo, el máximo dirigente verdiblanco insinuó que podría producirse alguna salida en dicha posición, apuntando todas las miradas, obviamente, a Natan de Souza. En las oficinas de La Cartuja manejaban el as en la manga del brasileño para cuadrar las cuentas del pasado ejercicio, lo que finalmente no ha sido posible. Pero aún podría hacer las maletas si llega la oferta adecuada. Lo que sí está claro es que no se malvenderá a uno de los mayores activos de la plantilla, fijando el tope mínimo para su salida en 35 millones de euros.

Brasil y Argentina, caladeros bien trabajados

Para cubrirse las espaldas, Manu Fajardo tiene subrayados en su agenda varios nombres, gustando mucho desde hace tiempo el argentino Kevin Lomónaco, de Independiente de Avellaneda. Pero el director deportivo verdiblanco también mira con frecuencia a un mercado brasileño que conoce bastante bien (este mismo verano ha pescado allí a Facundo Bernal). Así, días atrás ya fue vinculado el joven Luis Osorio, del Sao Paulo, mientras que en el caso de Jonathan Jesus, el seguimiento verdiblanco no es nuevo.

El seguimiento verdiblanco y la conexión con André Cury

Ya el pasado mes de mayo salió a la luz que un emisario del club bético había visto en directo al zaguero propiedad del Cruzeiro en un par de encuentros en el Estadio Mineirao, así como en la visita a Boca Juniors en la Libertadores. En las oficinas de La Cartuja, por tanto, manejan informes de un futbolista que, a sus 22 años, destaca tanto por su corpulencia física (mide 187 centímetros de altura) como por su buena salida de balón. Pero como cabe esperar son más los clubes que le siguen de cerca.

Tras dos buenas campañas en el conjunto de Belo Horizonte, que lo adquirió en 2024 procedente del Ceará por solo 1,4 millones, el de Sao Vicente se ve preparado para dar el salto a Europa y cuenta con la ayuda de su agente, que no es otro que André Cury, en el que el club verdiblanco conocen bien, pues es el mismo de Natan y también de Vitor Roque, tras cuya salida criticó a la entidad bética.

El Benfica, a la caza de un central

Ahora, el apoderado brasileño anda moviendo a Jonathan Jesus en el mercado, tal y como informa el diario A Bola, que añade que el Benfica ha visto con buenos ojos dicha posibilidad y no se descarta que haya avances a lo largo de esta semana. La venta de António Silva al Bournemouth por 25 millones ha llevado a su entrenador, Marco Silva, a asegurar que "cuanto antes llegue el defensa central, mejor", disponiendo de la liquides necesaria para afrontar un fichaje que no sería barato.

Anuncian sondeos de Betis y Valencia y una oferta de la Real Sociedad

Aunque el valor de mercado del joven zaguero, que ya suena como una de las posible novedades de Carlo Ancelotti para la 'Canarinha', es de 8 millones de euros según Transfermarkt, el Cruzeiro es reacio a negociar y habría fijado un precio mucho más elevado para espantar a los pretendientes. Así, se habla de 20 millones de euros, cantidad a la que se habría acercado otro de los interesados, la Real Sociedad, que habría puesto sobre la mesa 15 millones.

Días atrás, el medio Central da Toca ya apuntaba el interés del conjunto donostiarra y hablaba de nuevos sondeos del Real Betis, sumando a ellos a un Valencia sin la capacidad económica para manejarse en esas cifras. Pero es la pista del Benfica la que parece coger fuerza, ayudada la buena relación entre el club lisboeta y Tiago Ribeiro, el socio de André Cury en el país vecino. Otra cosa es que logren convencer a un Cruzeiro que tiene atado a Jorge Jesús hasta 2029 y además tendría que ceder el 10% de lo que recaudase a su anterior equipo.