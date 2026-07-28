Colocan al Betis tras la pista de Luis Osorio: un central con mucho futuro

Al joven zaguero brasileño, de solo 19 años, le han bastado unos partidos en la elite con el Sao Paulo para llamar la atención en Europa, aunque su club confía en que seguirá revalorizándose

El Real Betis tiene como gran urgencia el fichaje de un delantero que compita con Cucho Hernández en su proyecto de Champions. Pero se espera que haya más incorporaciones, por ejemplo en el centro del campo (Dani Ceballos sigue esperado y la puerta de Amrabat, o un relevo de su perfil, sigue abierta). Además, como admitió el presidente Ángel Haro a comienzos de mes, no se descartan tampoco movimientos en el eje de la zaga. "Centrales va a depender también de los movimientos", aseguró.

La posible venta de Natan

De ese modo, el máximo dirigente verdiblanco insinuó que podría producirse alguna salida en dicha posición, apuntando todas las miradas, obviamente, a Natan de Souza. En las oficinas de La Cartuja manejaban el as en la manga del brasileño para cuadrar las cuentas del pasado ejercicio, lo que finalmente no ha sido posible. Pero aún podría hacer las maletas si llega la oferta adecuada. Lo que sí está claro es que no se malvenderá a uno de los mayores activos de la plantilla.

El tope mínimo marcado por el Real Betis es de 35 millones de euros. Así se le ha transmitido a los equipos que han llamado para interesarse, emergiendo la poderosa Premier League como el escenario más factible. Allí se habían postulado el Brentford y de nuevo el Leeds United, que ya lo intentó el pasado verano, junto a la Lazio. También el Newcastle lo ha vigilado, al igual que a Abde y Cucho Hernández. Además, en Italia se le vinculó con la Juventus y la Roma, sin que haya ido a más dicho interés. Pero el que tampoco se habría olvidado, y esa sí sería una vía seductora, es el FC Barcelona, cuyo director deportivo, Deco, ya se reunió a comienzos de junio con al agente del defensor, André Cury.

Los números de Luis Osorio en el Sao Paulo

Mientras tanto, la obligación de Manu Fajardo es tener las espaldas cubiertas, gustando mucho desde hace tiempo el argentino Kevin Lomónaco, de Independiente de Avellaneda. No es el único en la lista y desde Brasil apuntan también el nombre de Luis Osorio, que en realidad sería una apuesta de futuro, pues solo tiene 19 años y apenas está dando sus primeros frutos en el fútbol profesional, lo que no ha impedido que pronto haya sido colocado en el escaparate.

El joven zaguero nacido en Uberaba ha dado el salto esta temporada al primer equipo del Sao Paulo, procedente de su conjunto sub 20, y ha aprovechado la crisis deportiva y económica del histórico conjunto tricolor para hacerse con un sitio en los planes de Dorival Júnior. Debutó el pasado mes de mayo y ha jugado hasta la fecha siete partidos, cinco de ellos como titular, firmando la asistencia del gol de Calleri en el empate a uno contra el Flamengo del pasado fin de semana.

El interés del Udinese y la presunta oferta del Betis

Esas breves apariciones han servicio para que Osorio aparezca ya en el punto de mira de conjuntos europeos, desvelando el periodista Jorge Nicola que el Udinese sería el más interesado. Es más, aunque no ha presentado una propuesta concreta, se indica que el club italiano podría llegar a ofrecer entre 8 y 10 millones de euros. Además, añade que el Betis también sigue de cerca su situación, ampliando dicha información Alexsander Vieira, quien habla de una presunta oferta verdiblanca de 7 millones.

Las cualidades de Luis Osorio y su desorbitado precio

En cualquier caso, el Sao Paulo habría descartado negociar, con la confianza de que la cotización de su canterano seguirá subiendo. Es más, ya se afirma que ha fijado el listón en unos 20 millones de euros, que se antojan desorbitados para lo mostrado hasta la fecha por un central del que destacan su personalidad, buena lectura del juego y capacidad para sacar el balón jugado, además de su juego aéreo (mide 191 centímetros) y fortaleza en el cuerpo a cuerpo.

Se trata de cualidades que debe ir puliendo tras su meteórico ascenso. Fue hace tres años cuando arribó a su actual club, que ya el pasado mes de marzo, consciente de su progresión, lo blindó con un contrato hasta 2030 y una elevadísima cláusula de rescisión. Llegó procedente del Desportivo Aves, donde había jugado en la Serie A3 del Campeonato Paulista, por apenas 120.000 euros, conservando dicho equipo el 40% del pase. Ahora todos en Morumbi confían en que protagonice una gran venta más pronto que tarde. Pero dadas las dificultades financieras del Sao Paulo, si no llegan ofertas por otros jugadores, Osorio podría ser el sacrificado.