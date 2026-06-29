La gran venta inmediata que busca el Betis podría ser Natan: los plazos reales y el precio fijado

Con el traspaso de Sergi Altimira no se consigue cuadrar las cuentas (tampoco se lograría con el de Nelson Deossa) y en La Cartuja comienzan a pensar en desprenderse del central brasileño, siempre que se llegue al tope mínimo fijado. El tiempo no acaba en realidad el 30 de junio

Aunque aún no es oficial, el Real Betis ya ha cerrado su primera gran venta del verano. Sergi Altimira ya está en Lisboa y el Sporting de Portugal abonará 18,5 millones de euros más dos en variables por su pase. Pero con eso no basta. Mucho se ha hablado de la necesidad del club verdiblanco de cuadrar sus cuentas antes de que finalice el ejercicio, algo que ocurrirá mañana 30 de junio. Pero, en realidad, el plazo se puede ampliar hasta los primeros diez de julio, siempre que se demuestre que con anterioridad al comienzo de dicho mes se iniciaron las negociaciones de traspaso con otro club. De ese modo, la venta aún podría computar en la 25/26, siendo ese el objetivo marcado.

El desfase del ejercicio 25/26 y las consecuencias en el límite salarial

Para ello, emerge el nombre de Natan de Souza, como indica ABC de Sevilla. El brasileño aparece como la gran solución para alcanzar la importante cantidad presupuestada en traspasos por la entidad heliopolitana, apuntándose también que en realidad el desfase del ejercicio se sitúa entre 30 y 40 millones de euros. Aunque una cosa es que exista esa necesidad, para no ver afectado negativamente el límite salarial de cara a la 26/27, y otra que se vaya a malvender. Por ahí no pasan en La Cartuja, pues en cualquier caso los consecuencias tampoco serían tan graves, como ya informó ESTADIO Deportivo, ayudando los ingresos de Champions a que ese posible recorte en el gasto de plantilla no suponga un descalabro.

La respuesta del Betis a los interesados en Natan: 35 millones de euros

Ya el pasado verano, la entidad verdiblanca recibió llamadas de la Lazio o el Leeds United por el central de Itapecerica da Serra, así como de otros dos clubes que no trascendieron, e incluso se llegó a rechazar una oferta de 27 millones de euros. Tras ello han seguido llegando propuestas, pero ninguna ha alcanzando el tope mínimo marcado por el Real Betis: 35 millones. Así se la ha transmitido a los equipos que han llamado para interesarse. Aunque el objetivo más ambicioso sería ingresar entre 40 y 45.

Cabe recodar en este sentido que el fichaje de Natan costó el pasado verano 9 millones, tras ejercer la opción de compra pactada con el Nápoles, al que un año antes hubo que abonar otro millón por su cesión. Por ello, viendo su rendimiento y su actual valor de mercado, que asciende a 25 millones según Transfermarkt, en el club verdiblanco entienden que el ex canterano del Flamengo representa la mejor oportunidad para obtener una jugosa plusvalía que sí serviría para equilibrar las cuentas, y en ello se trabaja ya.

Otras operaciones que ayudan, pero no resuelven el problema

En el caso de Nelson Deossa, más allá del frenazo sufrido en su marcha al Vasco da Gama, su traspaso apenas serviría para recuperar lo invertido, pero no para generar una gran ganancia, como sucedería con otros como Gonzalo Petit, que comenzará la pretemporada pero saldrá a buen seguro cedido. Es cierto que todo suma en busca de ese objetivo de no presentar pérdidas, como la venta de Nobel Mendy al Rayo Vallecano, que ha pagado alrededor de 3,5 millones más bonus. También Pablo García podría dejar un beneficio íntegro. Pero para dar el golpe definitivo se necesita una gran operación y el Real Betis valora que sea Natan el sacrificado, según el citado medio.

El ejemplo de que aún hay tiempo está en los traspasos de Jesús Rodríguez y Johnny Cardoso el pasado verano, oficializados el 2 y el 16 de julio, respectivamente, si bien computaron para no presentar números rojos en la 25/26, en la que luego se hizo un importante esfuerzo con fichajes como los de Antony, Riquelme o el propio Deossa.

También la marcha de Abde podría cubrir con creces lo presupuestado, pero por el marroquí no se quiere negociar y se remite a su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Además, el hecho de que no haya podido lucirse en el escaparate del Mundial por una inoportuna lesión provoca resta opciones a la subasta que podría haberse abierta, después del conocido interés del Newcastle.

Natan, con mercado en Italia, Inglaterra... y España

El conjunto inglés, precisamente, también tiene a Natan en su punto de mira, aunque habría más interesados tanto en la Premier League como en la Serie A italiana. En España además, ya salió a la luz que Deco, director deportivo del FC Barcelona, se había reunido con el agente del jugador para conocer las condiciones de su un posible fichaje. Ahora, no habría que descartar que alguna dé el paso al frente en los próximos días, con la connivencia del conjunto verdiblanco.