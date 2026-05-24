La respuesta de Natan en el escaparate de un verano movido: "En el Betis me siento como en casa"

El central brasileño es uno de los mayores activos de la plantilla, aunque en el club verdiblanco anteponen otras ventas y han fijado un precio elevado para sentarse a negociar con sus pretendientes

Echado el telón de LaLiga, en el Real Betis la atención ya se centra en la planificación de la próxima temporada, con la exigencia añadida de competir en la Champions después de 21 años. Al respecto, Manuel Pellegrini ya ha mostrado su confianza en armar una plantilla a la altura de las circunstancias. Pero al mismo tiempo, el técnico chileno es consciente de que podría producirse alguna salida no deseada. "Si hay una oferta realmente importante y altísima por Abde o por cualquier jugador, ya se verá", afirmó al respecto tras el encuentro ante el Levante.

Natan, el tercer bético con mayor valor de mercado

Pero el extremo marroquí no es el único que luce en el escaparate verdiblanco. Junto a él, Natan de Souza es otro de los grandes activos del plantel. En concreto, para la web especializada Transdermarkt es el tercer bético con mayor valor de mercado al alcanzar los 25 millones de euros, solo por detrás de Antony (40) y el propio Abde (30). Pero ni el Real Betis lo va a traspasar por ese dinero ni el central brasileño está muy por la labor de marcharse de La Cartuja.

Al respecto, una vez concluida su segunda campaña con la camiseta de las trece barras, el zaguero nacido en Itapecerica da Serra realizó un balance de la misma en su cuenta de Instagram, destacando no solo los logros conseguidos a nivel colectivo, sino su implicación personal con un club donde se encuentra muy a gusto. Por ello, muy potentes deben ser las propuestas que le lleguen para hacerle cambiar de aires.

Se encuentra "feliz" en el Real Betis

"Una temporada de gran dedicación, trabajo duro, apoyo y sonrisas que nos llevó a la Champions League después de tanto tiempo. Me siento como en casa, soy feliz aquí y prometo honrar siempre los colores de esta camiseta hasta mi último día. Gracias por todo, Betis. ¡Fin de temporada!", subrayó, recibiendo la respuesta, entre otros, de su compañero Abde: "Eres un grande".

Ya se rechazaron 27 millones y ahora su precio es de mínimo 40

Ya el pasado verano, la entidad verdiblanca recibió llamadas de la Lazio o el Leeds United, así como de otros dos clubes que no trascendieron, y se llegó a rechazar una oferta de 27 millones de euros. En el seno del club heliopolitano están convencidos de que, cuando llegue el momento, el traspaso de Natan puede dejar mayores réditos y por ello han fijado su precio de salida en 40 millones, cuatro veces más de lo que costó, pues se pagaron un millón por su cesión procedente del Nápoles y otros 9 para su compra definitiva.

De momento, ninguno de sus pretendientes ha llegado a esa cantidad. También hubo movimientos en el mercado de enero y desde Inglaterra deslizan ofertas indirectas de hasta 30 kilos, siendo el Bournemouth el mejor posicionado ante la competencia de West Ham, Brentford y Crystal Palace. Pero el dineral que dejará la Champions en las arcas provoca que el Real Betis vea reforzada más si cabe su posición de fuerza ante las embestidas de la poderosa Premier League.

Un tapado para vender antes del 30 de junio

En este sentido, ESTADIO Deportivo ya ha informado de que el plan trazado pasa por anteponer ventas como las de Sergi Altimira o Nelson Deossa, e incluso Lo Celso, a las de baluartes como los citados Natan y Abde. Y es que, pese al subidón en los ingresos que supondrá la participación en la máxima competición continental, se necesita generar una plusvalía de al menos 20 millones antes del 30 de junio para no ver afectado el límite salarial de la 26/27, apuntando ya esta redacción que existe un tapado por el que podría llegar una oferta irrechazable antes del Mundial.

Los números de Natan en el Real Betis

Nada hace pensar que lo tiros vayan por Natan, que también está en el punto del mira del FC Barcelona. Indiscutible para Pellegrini, el brasileño ha participado en 45 partidos esta temporada y ha alcanzado los 3.755 minutos de juego. Su gran nivel incluso ñle hizo estar en la prelista de Carlo Ancelotti para el Mundial, pero como su compatriota Antony se cayó de la convocatoria definitiva. A sus 25 años, en cualquier caso, todos aventuran que seguirá creciendo y él quiere hacerle vestido de verdiblanco, con el reto de la Champions ya entre ceja y ceja.