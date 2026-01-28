Natan responde a las posibles ofertas para salir del Betis y aclara el enfado de Antony: "Tiene la cabeza muy bien"

Cuestionado sobre el interés que despierta, el central aseguró que tiene "la cabeza en el Betis", pero deja el asunto "a su agente y a la directiva verdiblanca", a la par que revela la conversación con su compatriota y resalta la importancia del partido de mañana

Natan de Souza fue el elegido para acompañar a Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Feyenoord, correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Europa League. El brasileño trató diversos temas, entre ellos la importancia del partido de mañana, el cabreo de Antony cuando fue cambiado contra el Elche o las ofertas que le habrían llegado para salir del Betis en el presente mercado.

Así las cosas, el central brasileño afirmó en primer lugar que se encuentra en un estado físico óptimo y que espera consagrarse en el Betis este curso.

Natan está convencido de que está será su mejor temporada

"Estoy muy bien, en el último partido vi la quinta amarilla, pero no pasa nada. Creo que esta va a ser mi mejor temporada hasta ahora y quiero jugar muchos partidos para consagrarme aquí", apuntó Natan, que destacó la trascendencia de la cita con los neerlandeses y que huye de cualquier tipo de excusas.

"Yo soy muy competitivo y quiero ganar siempre. Hablamos entre los compañeros y sabemos que tenemos muchas bajas, pero eso no es una excusa. Mañana tenemos que salir muy concentrados y dar lo máximo por la importancia del partido", señaló Natan, que, se refirió al enfado de su compatriota en el momento que Pellegrini lo sustituyó, a lo cual le quiso restar importancia.

Natan, sobre el enfado de Antony contra el Elche y su futuro en el Betis

"Nosotros solo queremos ganar partido y cuando las cosas no salen como deseamos nos pueden entrar nervios, pero eso se pasa después. Tras el partido hablamos y ya estaba tranquilo. Está centrado, tiene la cabeza muy buena y eso no es una preocupación para él ni para nosotros", apuntó Natan.

Además, fue cuestionado sobre el interés que despierta en el mercado y sobre las ofertas que le podrían haber llegado según las últimas informaciones. Natan afirmó que ahora solo piensa en el Betis, pero también que esos temas son responsabilidad de su agente y del club heliopolitano.

"Yo dejo estos asuntos a mi agente. Mi cabeza está en el Betis y estoy centrado en el partido de mañana contra el Feyenoord. Dejo que la directiva y mi agente hablen de estos temas", indicó el zaguero para que cada cual saque sus propias conclusiones.

Por otro lado, no escondió que añoran a Isco y espera que regreso lo antes posible: "Se está recuperando poco a poco. Es muy importante para el equipo y para todos y nos hace falta. Poco a poco va a volver y ojalá que no tarde mucho".