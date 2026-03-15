Puntos uno por uno del Real Betis frente al Celta: Bellerín acabó dando el punto de oro

Jutglà y Héctor Bellerín fueron los goleadores del duelo en La Cartuja que medía a los máximos candidatos al quinto puesto que puede dar premio mayor al final del año; así lo vivimos y contamos en directo

El Real Betis se jugaba mucho más que tres puntos en el día de hoy, ya que el duelo de La Cartuja medía a los dos principales candidatos a ese quinto puesto que puede dar un premio muy grande a final de temporada, como es el poder jugar la Champions League. Buena muestra de lo que se jugaba no fue el partido, con dos equipos que buscaron la victoria hasta el final. El primero en adelantarse fue el cuadro visitante, con un Jutglà que se aprovechó a las mil maravillas de un error de Valles. Tras dominio celtista en la primera parte, el encargado de poner la igualdad fue Bellerín con un gran gol de vaselina. Aunque hubo intentonas por parte de ambos equipo, se acabó cerrando todo con un uno a uno en el marcador.Las notas verdiblancas frente al Celta

Álvaro Valles: 5

Sería claro suspenso si no fuese por que se puede decir que, hasta en algunas ocasiones, ha salvado al Betis. Grave error en el primer gol de Jutglà, con una mano blanda que acabó provocando que el disparo del delantero se colase en la portería. A pesar de eso, luego sostuvo al equipo con sus paradas y realizó un aseado partido.

Bellerín: 7

Golazo del lateral verdiblanco para empatar el partido, todo esto en una actuación bastante notable del catalán. Tras muchos meses sin verlo de forma habitual, había ganas de ver si era capaz de pasar este examen con nota y, en un carril con Ruibal, se entendían a las mil maravillas para hacer cosquillas por ese costado.

Bartra: 5

Ante un Natan más desaparecido, el defensa estaba obligado a erigirse como el líder de la zaga y aprobó en ese papel. Fue el más destacado de una defensa muy errática, sobre todo en la primera mitad, aunque poco a poco fue cogiendo más galones.

Natan: 3

Muy desacertado el brasileño durante toda la primera parte, con muchas imprecisiones y duelos perdidos a la espalda que le pudieron haber costado caro al Betis, sumándole también poco acierto en los duelos. ¿En la segunda parte? Igual e, incluso, peor.

Junior Firpo: 2

El Betis no puede permitir tener a Junior de lateral, un jugador intranscendente en ambas facetas de juego y que, en muchas ocasiones, le puede el miedo al error. Cada partido se demuestra y, aunque esto era un claro movimiento de rotación, es algo para hacerlo mirar.

Fidalgo: 4'5

El centrocampista estuvo en todo, aunque en la primera parte pecó de muchos errores que evitaron aproximaciones peligrosas a favor de los verdiblancos. En un equipo sin ideas, la labor del "Maguito" debe sobresalir, aunque no fue su día arriba. Poco a poco, con el devenir del partido, fue mostrando más sus cartas y mejoró el juego de los de Pellegrini.

Marc Roca: 5'5

La primera parte tuvo un guion claro, y ese fue el dominio del equipo de Claudio Giráldez. En ese idea de contención, volvió el catalán a estar poco preciso en esa tarea y no pudo evitar ese papel. Aún mejorando en la segunda, falta mucho para ver al mejor Marc Roca. Muchísimo.

Fornals: 5'5

Un Betis sin ideas algunas necesitaba dos componentes claros, y esos eran Fidalgo como Fornals. El castellonense fue uno de los que más propuso, con mucha movilidad y prácticamente en todos lados. ¿El fallo? La imposibilidad de romper el esquema gallego.

Aitor Ruibal: 6

No ha sido su mejor partido pero, si algo tiene Aitor, es que siempre deja algo. En este caso, un excepcional pase para que Bellerín apenas tuviese que picarla y batir por alto a Radu. Una vez más, decisivo.

Ez Abde: 5'5

El marroquí no pudo hacer valer su superioridad en velocidad antes las pocas ocasiones que los verdiblancos aportaron desde ese costado, teniendo que aportar desde el apartado creativo. Ovación tremenda de La Cartuja a su salida, sabedora de la importancia que tendrá este jueves.

Cucho Hernández: 4

Muy poco del Cucho en el día de hoy, que apenas ha facilitado esa movilidad arriba para que la zaga celtista pudiese romperse. Es raro hablar de un mal partido del Cucho, pero en esta ocasión así fue. Sustituido por Bakambu en los minutos finales.

Pellegrini: 4

Una vez más, las rotaciones vuelven a penalizar. Junior no está, el centro del campo muy descompensado... El equipo funciona a base de dinámicas y, hace apenas dos meses, este tipo de partidos se solían ganar. Ahora no hay ideas y no puede entrar la pelota. ¿De quién es la culpa? Esa es la cuestión.

Antony: 5

Alguna tuvo el brasileño, pero muy poco para él en el día de hoy, también en un guion de partido que tampoco invitaba a pensar en la magia suya en encuentros atascados.

Valentín Gómez: 5

Superar a Junior no era complicado en ese carril izquierdo, por lo que hubo mejoría en ese sentido, pero tampoco pudo lucir mucho el argentino.

Bakambu: SC

Hubo llegadas tras la entrada del congoleño, pero malas lecturas del ariete africano en esas aproximaciones. Tampoco tuvo tiempo para mucho más.

Altimira: SC