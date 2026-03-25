Vía libre para el futurólogo Adrián con Salah: "Termina contrato el año que viene..."

El actual tercer portero verdiblanco 'fichó' a sus ex compañeros en el Liverpool Mohamed, que no renovará este verano, y Tsimikas para los verdiblancos

Spoiler: el Real Betis, de momento, no ha movido ficha por Mohamed Salah, que pondrá fin este verano a una larga y exitosa aventura en el Liverpool, con nueve títulos colectivos y otros diez reconocimientos a título individual. "Pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025/2026. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield", terciaba la entidad del Merseyside. Pero el 25 de julio de 2024, en vísperas de un amistoso entre ambos equipos, Adrián San Miguel ejerció de futurólogo y, ahora sí, el camino está expedito. Ni traspaso ni nada. Otra cosa es que el egipcio tenga otros planes más onerosos.

"Esto no significa nada, eh. Pero termina contrato el año que viene", bromeaba el de Su Eminencia durante la gira por Estados Unidos del Real Betis hace dos veranos, cuando le tocó reencontrarse con su ex equipo 'red' y con dos amigos entrañables a los que 'fichó' durante unos minutos: el lateral zurdo Konstantinos Tsimikas (se busca gente ahí y el griego, que tiene un año más en Inglaterra, no está jugando demasiado durante su cesión a la Roma) y el propio Mo Salah, que le seguía la corriente: "Es muy bonita". Se refería a la camiseta con su nombre que le entregó su amigo el guardameta, que no tuvo dudas cuando el punta le preguntó si tendría hueco en el once verdiblanco: "Sí, por supuesto".

El de Nagrig terminó alargando unas semanas después su vinculación dos años más, aunque, a los 33 años, se marchará de Anfield dejando un legado casi inigualable. En su demarcación más habitual juega Antony Matheus dos Santos y cobra un pastizal que seguro que mejorarán, si se lo proponen, en uno de los torneos emergentes de Oriente Medio, pero seguro que habrá en las cinco grandes Ligas de Europa quien se plantee, antes del retiro dorado, seguir disfrutando del 'Faraón'.

Joaquín Sánchez, el otro nexo con Mohamed Salah

En febrero de 2015, el Chelsea cedía a un extremo de 22 años que acababa de fichar del Basilea a la Fiorentina para que terminara ese curso con más minutos de los que tenía en Londres. Allí, compartió las más de las veces banda derecha con Joaquín Sánchez, a quien Vincenzo Montella reubicó como carrilero en un 1-3-5-2, con Mohamed Salah formando arriba en punta con Mario Gómez o Khouma Babacar. Fue apenas esa segunda vuelta, pues el portuense regresó en verano al Real Betis, tiempo suficiente para que formaran una bonita amistad que se ha mantenido durante esta década larga.