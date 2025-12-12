La decisión con Salah que cambia su futuro en el Liverpool

El jugador egipcio, tras reunirse esta tarde con Arne Slot, vuelve a entrar en la convocatoria tras dos partidos lejos del césped

Salah seguirá en el Liverpool y no es que el jugador egipcio se estuviese planteando su salida de los 'Reds' en el corto plazo, es que el delantero de 33 años estaba en un 'pulso' con su entrenador, Arne Slot. Salah hizo unas declaraciones bastante polémicas hace algunos días en las que dejaba claro que el no tenía que ganarse el puesto cada día ya que había dado mucho por el Liverpool: "Es inaceptable. He hecho muchísimo por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado. Siento que me están traicionando".

Salah añadió que su relación con Slot había cambiado radicalmente e intuía que en el seno del Liverpool no lo querían: "Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club". Estas duras declaraciones de Salah no se quedaron impunes y tras no jugar ante Leeds United, ni siquiera fue convocado para el partido de Champions League del pasado martes ante el Inter en territorio italiano.

La decisión de Slot en torno a la vuelta de Salah

Este mismo viernes, desde ESTADIO Deportivo nos hacíamos eco de las informaciones que apuntaban a una reunión entre Salah y Slot, técnico del Liverpool. En dicha reunión se trataría de desenquistar una situación que podría terminar dando, en el peor de los casos, con la salida de Salah del Liverpool de forma definitiva.

Salah tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2027 y es uno de los jugadores más importantes en la historia del conjunto de la Premier League. Además, el egipcio es el jugador que más cobra de la plantilla.

El último partido de Salah con el Liverpool

Slot ha reculado y tras reunirse con Salah, ha tomado la decisión de incluirlo en la lista de convocados de los 'Reds' de cara al próximo encuentro del Liverpool ante el Brighton & Hove Albión que se disputará este sábado. Este será el último encuentro de Salah con el Liverpool, al menos en 2025 ya que el delantero se marchará con su selección para la disputa de la Copa África que se jugará en Marruecos desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero de 2026.

Entre tanto, el Liverpool no está ni mucho menos teniendo una temporada soñada en la Premier League. Los de Arne Slot y Salah son décimos con 23 puntos tras 15 jornada, estando a 10 puntos del liderato que disfruta el Arsenal de Mikel Arteta. En Champions League le va algo mejor al Liverpool, noveno tras seis jornadas y a falta de dos partidos, aún tiene posibilidades de meterse en octavos de forma directa.