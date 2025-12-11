Moise Kean, posible refuerzo estrella para la lucha por la permanencia

Moise Kean podría regresar a la Premier League con Fulham en enero para reforzar la delantera y alejar al equipo del descenso

El delantero italiano Moise Kean atraviesa un momento complicado en la Fiorentina, tras no poder replicar el rendimiento que lo convirtió en una pieza clave la temporada pasada. A pesar de haber firmado una extensión de contrato durante el verano, Kean apenas ha marcado dos goles en Serie A, generando dudas sobre su adaptación y forma actual.

Posible salida en el mercado de invierno

Los informes señalan que un traslado en el mercado de enero podría estar sobre la mesa. Según el Daily Mail, a través de FiorentinaNews, el club inglés Fulham estaría preparando una oferta para incorporar a Kean a Craven Cottage. Los Cottagers buscan reforzar su delantera, ya que su entrenador, Marco Silva, necesita alternativas más allá de Rodrigo Muniz, quien aún se recupera de una lesión, y Raúl Jiménez, cuyo estado físico sigue siendo una preocupación.

La necesidad de reforzar la ofensiva

El técnico Marco Silva ya había buscado opciones ofensivas durante el verano y la necesidad persiste. Con Muniz regresando de una lesión de isquiotibiales de manera gradual, Samuel Chukwueze próximo a partir hacia la Copa África, y Jiménez, a sus 34 años, gestionado cuidadosamente, Fulham busca nuevas armas para evitar la lucha por el descenso. La dirección del club considera vital reforzar la plantilla para afrontar el calendario exigente de la Premier League.

Reencuentro entre Silva y Kean

Una de las claves que podría convencer a Kean es la posibilidad de reencontrarse con Marco Silva, bajo quien jugó previamente en Everton. Esta oportunidad le permitiría al delantero recuperar su mejor versi��n en la Premier League, ganando minutos y confianza para reencontrar el olfato goleador que lo caracteriza.

Consideraciones de Fiorentina

La Fiorentina deberá evaluar cuidadosamente cualquier oferta, teniendo en cuenta tanto su situación financiera como deportiva. La salida de Kean podría generar recursos económicos, pero también afectaría la capacidad ofensiva del equipo. Para Fulham, en cambio, la incorporación del atacante representaría un refuerzo estratégico para alejar la amenaza del descenso.

El historial y la proyección de Kean

Kean tuvo una etapa complicada en Everton bajo Silva, marcando solo cuatro goles en tres temporadas, antes de reinventarse en PSG, donde anotó 17 en 41 partidos. Tras su regreso a Juventus y luego a Fiorentina, firmó 19 goles en Serie A la temporada pasada, atrayendo de nuevo la atención de clubes de la Premier League.

Actualmente, bajo contrato hasta 2029, Kean ha marcado seis goles esta campaña, aunque cuatro fueron con Italia en las clasificatorias del Mundial, lo que refleja la necesidad de un nuevo impulso en su club.

Un nuevo comienzo en la Premier

Para Moise Kean, un traslado al Fulham podría significar un nuevo inicio, recuperar la confianza y volver a ser un delantero temido en Europa. Con el club inglés a solo cuatro puntos de West Ham, la llegada de un atacante de su calibre podría marcar la diferencia en la lucha por la permanencia.