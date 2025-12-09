De Gea en el ojo del huracán: el español señalado tras otro tropiezo con la Fiorentina

David De Gea vive su momento más complicado en la Fiorentina tras un inicio de temporada desastroso y varios errores decisivos

El aterrizaje de David De Gea en la Fiorentina para la temporada 2024-25 fue recibido como un soplo de esperanza. Tras un año completo sin competir, luego de finalizar su etapa en el Manchester United, el guardameta español parecía haber encontrado un escenario ideal para relanzar su carrera. Su adaptación al fútbol italiano fue casi inmediata: recuperó sensaciones, se adueñó del arco y recibió elogios por su influencia en el buen arranque del equipo durante aquella primera etapa.

Sin embargo, esa versión sólida y segura del portero ha quedado lejos en el arranque del actual curso, donde su rendimiento se ha convertido en uno de los focos más señalados por la afición y la prensa local.

Errores que pesan en un equipo hundido

En la última derrota ante el Sassuolo (3-1), De Gea volvió a quedar expuesto. En el primer tanto logró desviar levemente el balón, pero este terminó en las redes tras golpear su brazo, una acción que generó duras críticas. El segundo gol, encajado en una jugada a balón parado, reavivó los fantasmas de noches complicadas que marcaron su final en Inglaterra. En total, el español ha recibido 24 goles en 14 partidos de Serie A, logrando dejar la portería a cero solamente dos veces, una estadística que agrava el contexto general del equipo.

La Fiorentina no vive un mal momento; vive su peor inicio en décadas. Con apenas 6 puntos en 14 jornadas, el club viola es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que aún no ha conseguido ganar un encuentro esta temporada.

Cambio de entrenador y nerviosismo creciente

La caída libre del conjunto florentino desencadenó la salida de Stefano Pioli, cuyo balance fue insuficiente: solo 4 victorias en toda su etapa y ninguna en la Serie A reciente, donde acumuló 4 empates y 6 derrotas. Su relevo temporal, Paolo Vanoli, procedente de la cantera, ha asumido el mando con la misión de estabilizar una plantilla que parece paralizada por la presión.

La situación ha colocado a De Gea en el centro del debate. El veterano guardameta, que llegó como líder experimentado, ahora es visto por parte de la afición como uno de los responsables del hundimiento. Internamente, incluso se especula con un cambio de portero si no logra recuperar su nivel de inmediato.

Un escenario que recuerda a crisis pasadas

Lo que vive la Fiorentina en la campaña 2025-26 empieza a compararse con episodios oscuros de su historia. Temporadas como la 2001/02, marcada por el descenso y la inestabilidad institucional, o el irregular arranque de la 1977/78, sirven como advertencia de lo que podría repetirse si no se produce una reacción urgente.

La combinación de malos resultados, errores individuales, desgaste emocional y un banquillo inestable ha convertido esta temporada en un rompecabezas del que, por ahora, la Fiorentina no encuentra salida