Así queda la Serie A tras la derrota de la Fiorentina y la victoria del Inter

La Serie A ha dejado para el domingo la mayor de sus encuentros pero este sábado han tenido lugar varios encuentros donde destaca la derrota de la Fiorentina que complica aún más su salvación mientras que, por otro lado, el Inter de Milán ha destrozado al Como de Cesc Fábregas

La Serie A afronta este fin de semana su jornada 14 y este sábado ha dejado un total de tres encuentros que son el del Saussolo contra la Fiorentina, el Inter contra el Como y el Hellas Verona contra el Atalanta. La derrota de la Fiore la hunde más en una clasificación donde es colista con tan solo seis puntos. En cuanto al resto de partidos, estos han sido plácidos para Inter de Milán y Hellas Verona, que han ganado con solvencia.

Sassuolo 3-1 Fiorentina

En un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A 2025, Sassuolo derrotó por 3-1 a Fiorentina como local en el MAPEI Stadium - Città del Tricolore. El equipo dirigido por Fabio Grosso dio vuelta al marcador gracias a los goles de Cristian Volpato, Tarik Muharemovic e Ismael Koné, mientras que Rolando Mandragora había adelantado a los visitantes desde el inicio del partido.

Actuación destacada de Muharemovic

El defensor Tarik Muharemovic se convirtió en la figura del encuentro, no solo por su gol, sino también por despejar varias ocasiones peligrosas del área propia. Su rendimiento fue clave para que Sassuolo lograra la remontada y asegurara los tres puntos en casa.

Otro jugador que brilló fue Armand Laurienté, quien generó peligro constante y remató al arco en varias oportunidades, destacándose como pieza ofensiva fundamental del equipo local.

Inter 4-0 Como

El Inter de Milán destrozó este sábado al Como 1907 (4-0) de Cesc Fàbregas en San Siro con la segunda goleada consecutiva que dispara al optimismo al combinado interista para el duelo de Liga de Campeones ante el Liverpool. Después del 5-1 en Copa Italia ante el Venecia, llegó el 4-0 ante uno de los mejores equipos del campeonato para asaltar el liderato. Toda la presión está ahora en manos de Milan y Nápoles, obligados a ganar para volver a estar en lo más alto.

Hellas Verona 3-1 Atalanta

El Hellas Verona logró su primer triunfo contra el Atalanta en los últimos seis enfrentamientos, imponiéndose con un marcador de 3-1. El equipo local se adelantó en el marcador y mantuvo la ventaja de dos goles durante gran parte del encuentro. Los goles corrieron a cargo de R. Belghali, Giovane Santana, A. Bernède para el cuadro local mientras que Scamacca recortó diferencia para los visitantes.

