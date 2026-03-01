Así queda la clasificación de la Serie A, tras la victoria del Milan y el empate de la Juventus en la jornada 27 de la liga italiana

La jornada 27 dejó claro que la lucha por Europa y la batalla por evitar el descenso serán intensas hasta el final. El Inter conserva una ventaja importante en la cima, el Milan sigue presionando y en la zona media cada punto vale oro

La vigesimoséptima fecha del campeonato italiano dejó finales agónicos, duelos directos por Europa y un estreno en el banquillo que cambió por completo la dinámica de un equipo en apuros. El fin de semana confirmó que la pelea por el ‘Scudetto’ sigue viva, aunque el líder mantiene una ventaja considerable.

El AC Milan golpea en el descuento

En el estadio Giovanni Zini, el Milan sufrió más de lo previsto ante la US Cremonese, que planteó un partido rocoso y ordenado. Durante buena parte del encuentro, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri dominó la posesión y generó ocasiones, pero se topó con la resistencia defensiva local y con un inspirado guardameta.

Rafael Leao dispuso de varias oportunidades claras, mientras que Youssouf Fofana fue el motor creativo en el centro del campo. Sin embargo, la falta de puntería mantuvo el 0-0 hasta el tramo final. Cuando el empate parecía inamovible, Pavlovic apareció en el minuto 89 para empujar a la red un balón prolongado tras un centro preciso. Ya en el añadido, Leao sentenció al contragolpe para establecer el 0-2 definitivo.

Con este triunfo trabajado, el Milan se mantiene a diez puntos del Inter de Milán, líder sólido del campeonato. La distancia es amplia, pero los ‘rossoneri’ no renuncian a la remontada en el tramo decisivo del curso.

Festival de goles en el Roma-Juve

El Estadio Olímpico fue escenario de un vibrante empate entre la AS Roma y la Juventus (3-3). El choque, clave en la lucha por la cuarta posición, ofreció alternativas constantes y tantos de gran factura.

La Roma tomó ventaja con un potente disparo de Wesley y amplió diferencias en la segunda mitad gracias a Ndicka y Malen, aprovechando momentos de desconcierto visitante. No obstante, la Juventus reaccionó con carácter. Conceição igualó en los primeros compases del segundo tiempo y, tras verse 3-1 abajo, los ‘bianconeri’ recortaron con Boga antes de que Gatti firmara el empate definitivo en una acción a balón parado.

El resultado deja todo prácticamente igual en la pelea por los puestos europeos, con ambos equipos mostrando virtudes ofensivas pero también fragilidades defensivas.

Nuevo impulso para el Torino

El estreno de Roberto D'Aversa en el banquillo del Torino trajo aire fresco. El conjunto granata superó con autoridad a la Lazio por 2-0, cortando una racha negativa que lo había acercado peligrosamente al descenso.

El gran protagonista fue Giovanni Simeone, autor del primer tanto tras aprovechar un rechace dentro del área. Su intensidad marcó el ritmo ofensivo local. En la segunda mitad, Duván Zapata amplió la ventaja con un certero cabezazo tras centro medido desde la izquierda.

La Lazio, dirigida por Maurizio Sarri, volvió a evidenciar problemas de regularidad y apenas reaccionó en el tramo final. El equipo romano continúa en una posición discreta y empieza a mirar otras competiciones como vía para salvar la temporada.

Así queda la clasificación de la Serie A tras la jornada 27