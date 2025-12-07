Otro duro golpe para Morata: lesión muscular y derrota por goleada ante el Inter

El delantero español Álvaro Morata tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 32 durante el duelo del Inter de Milan ante el Como, según informó Sky Italia, tras sufrir una lesión muscular. El atacante sintió molestias en el aductor durante un sprint, sin haber participado activamente en acciones de contacto, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico. Se espera que se realicen pruebas médicas antes del próximo encuentro ante la Roma para determinar la gravedad de la lesión. En caso de ausencia, Tasos Douvikas sería el reemplazo natural del madrileño, quien ya había marcado en el partido anterior contra el Sassuolo.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu no tuvo piedad del rival y se impuso por 4-0 en el San Siro, escalando al primer puesto provisional de la Serie A. Los goles llegaron gracias a Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoglu y Carlos Augusto, en una actuación que refuerza la confianza del equipo antes de su compromiso de Champions League ante el Liverpool.

El partido arrancó con un Inter ofensivo, generando peligro desde el primer minuto. Lautaro estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros segundos y posteriormente asistió a Barella, cuyo remate fue detenido de manera providencial por el portero Jean Butez. Sin embargo, la presión constante rindió frutos al minuto 11, cuando Lautaro aprovechó un pase de Luis Henrique para anotar su 11º gol de la temporada, consolidándose como líder de la tabla de goleadores de la Serie A.

Tras el descanso, el Como mostró mayor iniciativa y estuvo cerca de empatar al minuto 52 con un remate de Douvikas, tras un pase de Jesús Rodríguez, pero su disparo se fue por encima del arco. La reacción del visitante fue rápidamente castigada, ya que Thuram amplió la ventaja al minuto 59 tras un cabezazo en un córner ejecutado por Dimarco. Luego, Çalhanoglu cerró el marcador con un potente disparo desde fuera del área al minuto 80, y Carlos Augusto selló la goleada en el 86’.

A pesar del marcador adverso, el Inter mantuvo el control del partido y mostró un juego sólido, mientras que Morata veía desde el banquillo cómo se consumaba su mala racha esta temporada, sin goles en los encuentros disputados y frustrado por su falta de puntería.

La contundente victoria del Inter no solo refuerza su moral de cara a la Champions League, sino que también complica las aspiraciones del Como, que sigue sin poder imponerse en encuentros clave. El conjunto lombardo apenas generó oportunidades, y la expulsión evitada por Diego Carlos tras una entrada sobre Lautaro fue un aviso de la superioridad del local.