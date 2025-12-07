Así queda la Serie A tras la derrota de la Roma y la victoria del Nápoles

Cuatro son los partidos que se han disputado este domingo en la Serie A de Italia, el cual ha dejado uno de los más interesantes de la jornada, el que enfrentaba a la Juventus contra el Nápoles

La Serie A se ha reservado un total de cuatro partidos para este domingo donde el plato fuerte ha sido el final del día donde se han enfrentado dos grandes colosos de la competición como son la Juventus o el Nápoles. Ambos están situados en la parte de la tabla y en concreto, el club entrenado por Antonio Conte sigue la estela de los primeros clasificados de la competición. En cuanto al resto de encuentros, se han enfrentado el Cagliari contra otro de los punteros como es la Roma, el Cremonese contra el Lecce y la Lazio contra el Bolonia.

Cremonese 1-0 Lecce

El paraguayo Antonio 'Toni' Sanabria colaboró este domingo en la victoria del Creomonese ante el Lecce (2-0) con el tanto decisivo del duelo y el primero de su temporada con la camiseta del combinado de Cremona (norte), ubicado en la zona media de la tabla, a solo 4 puntos de puestos europeos. El arranque de la 'Cremo' es encomiable para un recién ascendido. Un total de 5 victorias, 5 empates y solo 4 derrotas le colocan a solo 4 puntos, por ejemplo, del Como 1907 de Cesc Fàbregas o a solo tres del Juventus Turín.

Cagliari 1-0 Roma

El Roma se estrelló este domingo ante el Cagliari (1-0) en un duelo repleto de enfrentamientos por la tensión entre los jugadores y condicionado por la expulsión del turco Ceki Zelik que obligó a la 'Loba' a jugar en inferioridad casi toda la segunda mitad. Después de varias jornadas en lo más alto, el Roma terminó esta jornada a tres puntos del liderato, que pueden ser cuatro si el Nápoles gana su enfrentamiento a la 'Juve'. Topó con el Cagliari de Palestra, de Folorunsho y de Gaetano, autor del único gol del duelo en el minuto 82, sobresaliente en el área para fusilar a Svilar y desatar la alegría en la isla de Cerdeña.

Lazio 1-1 Bolonia

El Bolonia empezó perdiendo con un gol de Gustav Isaksen al minuto 37 del primer tiempo, pero logró igualar el partido con un gol de Jens Odgaard en el minuto 39 de la primera mitad. El protagonismo de Jens Odgaard lo consagró como el mejor jugador del partido. El mediocentro anotó un gol y y tuvo la oportunidad de realizar más ya que contó con hasta cinco ocasiones de gol.

Nápoles 2-1 Juventus

El Nápoles vengó este domingo la traición de Luciano Spalletti, el técnico que hizo historia al conquistar el tercer 'Scudetto' de la historia del club partenopeo en 2023 y que fichó hace apenas unos meses por el máximo rival, un Juventus de Turín (2-1) al que castigó con el doblete de Rasmus Hojlund para recuperar el liderato de la Serie A. Pitada tremenda de todo el Estadio Diego Armando Maradona en cuanto Spalletti pisó el campo y su nombre sonó por megafonía. La afición napolitana dejó claro que, pese a todo lo vivido en aquel 2023 en el que juntos tocaron el cielo por primera vez desde los años de Maradona, no perdona el cambio de equipo.

Así queda la clasificación de la Serie A