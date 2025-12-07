¡Lando Norris es el nuevo campeón del mundo!: Así acaba el Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Abu Dhabi

Lando Norris es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 con solo dos puntos de ventaja sobre un Max Verstappen que lo ha dado todo hasta el final

24 carreras después el mundial más largo de la historia de la Fórmula 1 es historia. Pero después de tantísimo tiempo la diferencia ha sido nula, ya que apenas dos puntos han separado a Lando Norris y a Max Verstappen. El certamen ha llegado por tercera vez desde que se disputa con tres pilotos con opciones de ganarlo en la última carrera, al igual que sucedió en 1986, 2007 y 2010, pero a diferencia de en las otras ocasiones, esta vez ha sido el que llegaba como líder quien se ha llevado la corona. Por eso mismo tras cuatro años de aplastante dominio de Max Verstappen hay un nuevo rey del gran circo, un Lando Norris que tras un año muy convulso ha devuelvo la corona a McLaren 17 años después de que otro británico, Lewis Hamilton, la ganara en 2008.

El adelantamiento de Norris a Kimi Antonelli en los últimos compases del Gran Premio de Qatar de la semana pasada en Losail ha terminado siendo clave, pues sin él y con este resultado, Verstappen habría sido campeón del mundo. Sin embargo, no ha podido ser y tras un año de sufrimiento con el Red Bull en el que peleó hasta el final, ahora le toca ceder el 1 y volver a tener el 33 con el que llegó al Gran Circo hace ya 10 años en el morro de su monoplaza.

Para Norris solo queda celebrar y recordar todo lo que ha pasado este 2025 en el que durante muchos meses fue Piastri quien parecía tener encaminado el triunfo, pero el malísimo final de campaña del australiano, sumado a su mejora en los estertores del curso y ha algunas decisiones controvertidas de McLaren como en Monza, le han permitido alzar los brazos. Ahora todo será muy diferente a partir de la próxima campaña, pues la nueva normativa cambia por completo lo que ha sido la Fórmula 1 estos años y ahora todo puede pasar, con nuevos invitados a la fiesta desde la primera carrera.

Así queda el mundial de Fórmula 1 2025