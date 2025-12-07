Fernando Alonso, muy crítico con Aston Martin en su final en Abu Dabi

El asturiano, que ha terminado sexto y ha conseguido acabar dentro de los diez primeros en la clasificación general de pilotos, reconoció una vez más que la temporada ha sido para olvidarla lo antes posible

Por fin terminó el Mundial de 2025. Esto fue lo primero que pronunció en su mente Fernando Alonso en cuanto cruzó la meta de Yas Marina para dar por concluida su segunda temporada en Aston Martin. Porque el asturiano estaba deseando que acabara una agonía que le ha impedido subirse a un podio esta temporada y que le ha hecho firmar una de sus peores temporadas en cuanto a resultados se refiere, sino la peor.

Y aunque gracias a su sexta plaza ha podido maquillarla con un puesto en el top-10 de la clasificación general, el asturiano se ha mostrado muy crítico ante el micrófono de DAZN con el curso realizado nada más que se ha bajado de su coche en Abu Dabi: "Ha estado bien, pero tampoco nada así... Carrera de gestión más que nada, no teníamos a veces la velocidad para separarnos del grupo, así que intentas hacer una carrera inteligente para que no te pasen, ofreciendo el DRS cuando hace falta, no ofreciéndolo cuando no haga falta y cuidando los neumáticos hasta el final".

Cuestionado por este ejercicio, Alonso ha expresado que se le ha hecho muy largo este campeonato: "Me siento cansado por estas últimas carreras y viajes, desde Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Han sido muchos cambios de horario, muchos viajes, muchos aviones. Tienes ganas ya de terminar para poder descansar y preparar bien el año que viene, pero contento. Séptimos en Qatar y sextos aquí, son más puntos de los que pensaba, así que contento".

Y en este mismo sentido, afirma que tirará al fondo de sus recuerdos este Mundial: "Yo creo que este año no podemos estar muy satisfechos. Hemos tenido un coche dificilísimo de conducir, hemos acabado séptimos en constructores, la verdad es que hay poco de lo que estar realmente orgullosos, que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien el campeonato, cerca de pilotos o coches que no deberíamos estar, vale, lo cogemos, pero eso no sirve de mucho. Aquí se gana o no se gana y este año no hemos ganado ni hemos estado cerca de ello".

Fernando Alonso y el campeón de la Fórmula 1 2025

A Fernando le hubiese encantado estar en esa pelea vivida entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. De hecho, no ha podido evitar seguirla de cerca: "No pasó nada en carrera, ¿no? No sé si fue un poco aburrida, desde el coche fue larga y aburrida, pero desde fuera no lo sé. Seguí un poco, solo vi que Piastri iba primero en mucha parte de la carrera, pero supongo que era porque no había parado todavía, entonces estaba un poco ahí confundido, no podía seguirla del todo y tampoco me apetecía preguntar al equipo si había parado Piastri o no, porque iban a pensar que estaba a otra cosa y no a lo mío. Pero bueno, sí que lo intenté seguir un poco y los tres lo merecían y solo uno puede ganar. Lando fue este año, pero los tres han hecho un trabajo increíble".

Por último, lanzó un mensaje a navegantes cuando le preguntaron si con un coche mejor hubiese podido ganar la carrera o competir por el título: "Con un coche más normal podría haber acabado primero. Acabar primero. Vamos a por ello".