Fernando Alonso no se termina de creer lo sucedido en Abu Dabi

Que Max Verstappen se acabara llevando la última 'pole position' del año no ha sido una sorpresa. Que Fernando Alonso se haya colado en la Q3 y, además, haya terminado firmando una sexta plaza parrilla de salida de Abu Dabi sí que nadie se lo esperaba. Ni el propio piloto de Aston Martin, quien ha rendido sobre la pista de Yas Marina por encima de sus expectativas.

"La verdad es que inesperado totalmente, no pensaba que íbamos a ser tan competitivos. De Abu Dabi teníamos muchas dudas, todo son curvas lentas que han sido un poco nuestro problema todo el año, así que veníamos con alguna duda para este gran premio", ha expresado el ovetense tras bajarse de su monoplaza.

Y el motivo por el que no se mostraba optimista esta mañana era claro: "Ayer en la FP2 la verdad es que no sentí el coche muy bien, tenía mucho subviraje y no lo sentía bien. Hicimos muchos cambios esta noche y ahora en la FP3 y en la crono he sentido mejor el coche y la verdad es que un poco inesperado estar sexto, pero bueno, lo cogemos. Los sábados sabemos que tenemos un punto fuerte en la crono, mañana sufrimos un poco más, pero vale más clasificar delante y ver mañana qué pasa, vamos a ir día por día. Un sábado feliz, ahora a ver el domingo".

Por si fuera poco, su discípulo Gabriel Bortoleto acabó séptimo a 0.002s de él y mañana saldrá por detrás suya. Y el bicampeón del mundo ha elogiado su trabajo también: "Aunque todo el foco está siempre en los tres primeros porque así debe ser, se están jugando el mundial. Creo que las cronos de Gabri y la mía, para quien las quiera ver, también creo que son fuera de la norma".

El favor de Fernando Alonso a Verstappen

Durante la Q2, las cámaras pillaron a Fernando dándole un rebufo a Max Verstappen. Y el asturiano no niega que lo hiciera, pero también resalta que lo hizo con varios más: "Sí, se lo di en la Q2 y creo que fue el televisado ¿no? Entonces por eso se habla más. Pero creo que di uno también a Oscar Piastri en la Q1, que igual no salió en la tele. George Russell me dio uno creo en la Q2, Max me dio uno en la Q2 también. Así que bueno, cuando vas encontrando compañeros de viaje intentas ayudarte y también te lo intentas ganar en los libres ¿no? Siempre vas dando rebufo para ganar alguna moneda o crédito para luego en la crono. Y bueno, si peleásemos juntos por el mismo objetivo, lógicamente te apartas, pero cuando están en otra lucha intentas ayudar a alguien por si acaso tienes la ayuda en otro momento. Yo la tuve en la Q2 por parte de George y de Verstappen y yo creo que le di a Verstappen y a Piastri".