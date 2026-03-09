30 aniversario

Las posibilidades de que Fernando Alonso destaque esta temporada, según los lectores de ESTADIO Deportivo

El asturiano no ha empezado el año con buen pie, los lectores de ESTADIO Deportivo piensan que puede destacar en esta temporada que no ha hecho más que empezar

Fernando Alonso en el fin de semana del Gran Premio de AustraliaImago

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

''No es el inicio que anticipábamos'', comentaba antes del comienzo de la temporada Adrian Newey, el fichaje estrella de Aston Martin. La escudería británica no está pasándolo nada bien con un monoplaza a medio terminar que aún no está preparado para competir. Y eso lo está sufriendo Fernando Alonso.

El asturiano no solo no pudo terminar la carrera, sino que la utilizaron a modo de test para solucionar los problemas que el AMR26 está dando. De hecho llegó a hacer una salida espectacular, pasando de su posición 17 de salida a la décima segundos después del arranque. Pero tras 15 vueltas, Aston Martin pidió retirar el monoplaza a Alonso, aunque luego saldría para testear otros 10 giros con una configuración diferente.

Una situación que no pilló por sorpresa a nadie, ya que se intuía e incluso se había confirmado por parte del equipo que no terminar la carrera era la vía más segura para poder mejorar el coche. ''Al mínimo dato anómalo hay que parar el coche'', comentaba Fernando Alonso tras la clasificación, en la que consiguió meterse a duras penas debido a que su monoplaza no daba más de sí.

Los lectores de ESTADIO Deportivo confían en la mano de Fernando Alonso

Las primeras veces nunca han sido fáciles, y esto se puede aplicar a esta nueva Fórmula 1 que ha pillado de sopetón a las escuderías. De hecho, el problema principal de Aston Martin es que les ha cogido el toro en un año con tantas turbulencias técnicas que todo está aún en el aire.

Aunque si alguien se muestra optimista, ese es Fernando Alonso. Justo después de finalizar la primera carrera del año en Australia dejó claro que no agacha la cabeza a pesar de los resultados negativos: ''En la vuelta 1 que es más de instinto que de motor... llevo 24 años en F1 sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez''.

El asturiano no es el único que confía en sus capacidades para esta temporada, también lo hacen los lectores de este medio. ESTADIO Deportivo ha realizado una encuesta entre sus lectores donde han respondido a la siguiente pregunta: ¿Consideras que hay alguna opción de que Fernando Alonso haga algo destacable en esta temporada de Fórmula 1? El resultado es claro, un 91'96% de los encuestados confían en que Alonso vuelva a hacer volar al deporte español, casi una mayoría absoluta. El resto, un discreto 8'04% optan por quedarse con las primeras apariencias.

