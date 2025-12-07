Norris, campeón del mundo: "Esto es increíble, es surrealista"

El piloto británico supo jugar sus cartas y, aunque salió segundo y acabó tercero, manejó la presión y conservó su lugar en el podio, que era lo que le aseguraba salir campeón de Yas Marina

Sueño conseguido y a lo grande. Porque ha sabido esperar su momento, ha recibido todo tipo de críticas y, con un tetracampeón del mundo apretándole la soga cada vez más, ha sabido manejar los nervios en la gran final, que era lo único que necesitaba para ser campeón del mundo de Fórmula 1. Lando Norris ya es el nuevo rey del Gran Circo, ha terminado con la hegemonía de Max Verstappen y le ha dado a McLaren un título más que merecido por méritos propios de todo el equipo.

Y con lágrimas en los ojos nada más bajarse de su monoplaza en el circuito de Yas Marina pronunció sus primeras palabras: "Esto es increíble y surrealista. Algo con lo que había soñado durante mucho, mucho tiempo". A sus 26 años, el de Bristol ha conquistado su primer campeonato después de rozarlo el año pasado y de ir segundo en este durante dos tercios del mismo. Se mantuvo siempre a la sombra de Piastri, pero le asaltó en el momento más importante de la temporada. Hoy le bastaba no salirse del podio para ganar el título y así lo hizo. Pese a salir segundo, acabó tercero y aguantó sus nervios y aseguró su posición.

De esta forma, Norris se ha convertido en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno y ha acabado el campeonato con 423 puntos, dos más que 'Mad Max' y con trece de ventaja sobre Piastri: "En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años".

La dedicatoria de Lando Norris en Abu Dabi

Y pese a que se mantuvo calmado durante todo el fin de semana, fue bajarse de su monoplaza y romperse por fuera. Lágrimas y emociones a raudales expresó el piloto británico, quien no tuvo dudas a la hora de brindar su primer título: "Oh, Dios. Hacía tiempo que no lloraba. No pensé que lloraría, pero lo he hecho. Es un largo viaje. Es un largo viaje. Antes de nada, quiero dar las gracias a mis chicos, a todos en McLaren, mis padres, mi madre, mi padre. Son los que me han apoyado desde el principio".

Por último, también se acordó de quienes han sido sus dos rivales directos durante toda la temporada: "Se siente increíble. Ahora sé un poco lo que Max siente. Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos rivales durante toda la temporada. Ha sido un placer correr contra los dos. Ha sido un honor. También he aprendido mucho de los dos. Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo hemos logrado".