Hamilton y su retirada de la Fórmula 1: "Quien diga eso no está a mi nivel"

El piloto británico ha sido uno de los que han protagonizado una de las mayores remontadas en el Gran Premio de Abu Dabi. Pero, tras cerrar su peor año en la F1, no pudo evitar que le preguntaran por su adiós al Gran Circo

Si Fernando Alonso estaba deseando que acabara este Mundial, Lewis Hamilton tres cuartos de lo mismo. Sobre todo, tras ver que en su última 'Qualy' del año prácticamente se quedaba sin opciones de podio al ser eliminado en la Q1.

Pese a ello, el piloto de Ferrari protagonizó una de las remontadas del día y acabó entrando en la zona de puntos para acabar octavo en Yas Marina. Maquilló el último fin de semana y cerró un año para olvidar. Su primer curso donde no acaba subiéndose al podio en toda la temporada. Y como muchos le critican por tener tantas distracciones como él mismo reconoce en su vida diaria, la pregunta al bajarse de su monoplaza era fue tan inevitable como tajante fue su contestación: "A todos los que están hablando de mi retirada (incluido Nico Rosberg) no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel".

Y por si todavía alguien tiene dudas, especificó por qué seguirá al volante: "Lo que más me anima a seguir es el amor por lo que hago, el amor por las carreras. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es el hecho de que siempre mantengo la vista en el sueño. Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo".

El siete veces campeón del mundo se mostró serio y deseando desconectar después de un año duro en el que se ha tenido que conformar con una sexta plaza en la clasificación general, por detrás de su compañero Charles Leclerc, quien ha sido quinto.

"No estoy especialmente aliviado por el final del campeonato, no. Me siento bien, fresco. Estoy deseando disfrutar del parón. Ahora no hay mucho que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora seguimos adelante. Sólo miro hacia delante, hacia el parón. Quiero desconectar, no hablar con nadie. Nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno. No tendré mi teléfono conmigo. Lo estoy deseando. Desconectar. De normal siempre tengo el teléfono a mano, pero esta vez lo tiraré a la basura", ha subrayado el británico.

Y después de 18 temporadas en la categoría reina, Hamilton reconoce que necesita descansar y que ya le va pesando todo el protocolo de la Fórmula 1: "¿Si funcionará desconectar? Lo averiguaré cuando lo haga, pero estoy deseando alejarme de todo esto. Todas las semanas hay sesiones de fotos y todo eso. Estoy deseando que llegue el día en que ya no tenga que hacer todo eso".