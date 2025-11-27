Hamilton responde sobre si acertó o no fichando por Ferrari
El veterano piloto británico cumplió un sueño que tenía desde niño al firmar con la escudería italiana. Los resultados le han hecho firmar "la peor temporada" de su carrera, salvo milagro en estos dos últimos certámenes
La temporada se acaba en la Fórmula 1 y, a buen seguro, el cien por cien de los seguidores del Gran Circo apuntarían a Hamilton y Ferrari como la gran decepción de este campeonato 2025. Porque, a falta de dos certámenes para que concluya, el piloto británico todavía no se ha subido al podio. Y viendo el panorama, todo apunta a que cerrará este ejercicio sin hacerlo.
En Las Vegas, Hamilton se fue soltando por su boca lo siguiente: "Es la peor temporada de mi carrera". Unas palabras que no gustaron demasiado en la escudería italiana, pero que rápidamente entendieron como fruto de una profunda frustración.
Ahora, en el Media Day del Gran Premio de Qatar. Hamilton ha querido relativizar esas palabras y ha contestado a quienes le han preguntado sobre si se arrepiente de haber abandonado Mercedes y haber firmado con Ferrari: "No entraría en eso… pero absolutamente sí hubiese firmado aun sabiendo estos resultados. No me arrepiento de la decisión. Lo que dije fue solo en el calor de la frustración… Estoy emocionado por ver lo que el equipo construirá el próximo año. No miro atrás, solo miro hacia adelante. Los resultados han mostrado que hay cosas positivas que sacar de esto, y simplemente sigues adelante. Nos hemos compenetrado en el equipo… hay una pasión increíble dentro del equipo".
Actualmente tiene 152 puntos en su casillero, mientras que su compañero Charles Leclerc ha firmado 226. Y en Maranello esperaban quizás todo lo contrario. Sobre todo, porque habían prescindido de un Carlos Sainz que ya se ha estrenado con Williams en el podio de Bakú.
Pero como la cara no engaña y es el espejo del alma, la imagen ofrecida este jueves ante los medios de comunicación denota que algo pasa por la cabeza de Hamilton. Muchas respuestas cortas y un tono demasiado plano, síntoma claro de cansancio y hartazgo. Cuando le han preguntado por lo que más había aprendido en estos doce meses, su respuesta fue tajante: "Probablemente, simplemente recuperarte, volver a levantarte".
Y con la misma seriedad que entró, abandonó Hamilton la sala de prensa. Soñaba desde niño con verse vestido de rojo, pero la realidad le ha deparado un primer año muy duro en Ferrari. Todavía podría despedir el curso con una sonrisa, pero parece casi improbable al ver la batalla que tienen planteada Norris, Verstappen y Piastri en la lucha por el título de pilotos.
Charles Leclerc rompe una lanza a favor de Hamilton
El piloto monegasco Charles Leclerc ha sido totalmente rotundo cuando le han cuestionado por el balance que hacía de esta temporada y por lo que ha faltado en Ferrari para luchar por ambos títulos: "Es obvio: rendimiento. Hemos maximizado lo que teníamos, pero el coche no era lo suficientemente bueno".
Y para estas dos carreras que faltan tampoco espera ninguna mejora, aún sí para el curso que viene: "Espero que sí, pero siendo honesto, no lo sé. Hay tantos cambios que es imposible predecir. Hemos sacrificado este final de temporada para centrarnos totalmente en 2026".