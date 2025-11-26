F1 GP de Qatar 2025 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuito de Losail

La penúltima cita del calendario en el Gran Circo llega cargado de emoción tras la descalificación de los McLaren en el pasado certamen de Las Vegas. El título está más en juego que nunca

Máxima tensión en Qatar. Eso es lo que les espera a la terna de pilotos que, a falta de dos paradas para que concluya un nuevo campeonato Mundial de F1, están luchando aún por el título: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Y por si fuera poco, este fin de semana en Losail tendrán que disputar dos carreras debido al formato al sprint. La carrera corta se llevará a cabo a 19 vueltas o 25 minutos de duración en caso de interrupciones, mientras que el domingo los pilotos deberán completar 57 vueltas para ver la bandera a cuadros.El Circuito Internacional de Losail tiene 5.380 km de longitud y en él se pilota en el sentido de las agujas del reloj. Hay un total de 16 curvas, de las cuales 10 son a derechas y 6 son a la izquierda, mientras que la pole position está en el lado izquierdo de la recta de meta.

En la actualidad y tras la descalificación sufrida en Las Vegas por parte de McLaren, Piastri y Verstappen llegan a la misma distancia de Norris. Sólo 24 puntos hay entre ellos y restan 58 por disputarse aún. Mientras tanto, en el Mundial de Constructores, Mercedes desea asegurar ya el subcampeonato.

Por otro lado, cabe recordar que en Qatar sólo se ha corrido en 2021, 2023 y 2024 y sólo Max Verstappen ha conseguido repetir triunfo en el Circuito Internacional de Losail. Lewis Hamilton ganó la primera edición de la prueba y el neerlandés ganó las dos siguientes. Oscar Piastri, por su parte, ha logrado dos podios en territorio qatarí, mientas que con uno están Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc.

Horarios del Gran Premio de Qatar de F1 2025 en el Circuito de Losail

Viernes 28 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 14:30 horas

Clasificación Sprint: 18:30 horas

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 15:00 horas (19 vueltas)

Clasificación: 19:00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 17:00 horas (57 vueltas)

Dónde ver en TV y online el Gran Premio de Qatar de F1

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

Cabe recordar que los Libres 1 del viernes y la carrera al sprint y la clasificación larga del sábado se verán gratis y en abierto, sin tener que estar suscrito a un plan de pago.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Las Vegas mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.