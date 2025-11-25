El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 está en peligro de cancelación

Los retrasos en las obras de Madring podrían provocar su suspensión. Y la Fórmula 1 ya habría elegido el circuito de sustitución

Desde el pasado mes de junio se conoce ya las fechas y plazas de los certámenes que tendrán lugar en 2026 en el Mundial de Fórmula 1. El anuncio más destacado por aquel entonces fue la llegada de una segunda prueba en España. Ahora, esta podría ser cancelada antes de que finalice el año por un retraso en las obras de Madring, el circuito que se está construyendo para ello en la capital española.

Además del habitual Gran Premio de España en Barcelona, programado para el 14 de junio, está previsto que se estrene la próxima temporada el nuevo circuito urbano de Madrid, cuyo Gran Premio está fijado para el 13 de septiembre.

Se trata de un trazado moderno situado cerca del recinto ferial IFEMA y del aeropuerto de Barajas. Su llegada al calendario provocó la eliminación del GP de Emilia-Romaña en Imola (Italia), desapareciendo del programa desde que regresara en 2020.

Sin embargo, en las últimas horas, algunas informaciones apuntan a que la FIA y la F1 podrían dar marcha atrás con esta decisión debido al estado actual de dicho circuito español. Según unas filtraciones de Liberty Media, los retrasos en el proyecto del Madring son tales que se está considerando una carrera de reserva. Y esta sería de nuevo Imola.

La contestación de Madrid a dicha posible cancelación

Fruto de dichas informaciones, a Madrid no le ha quedado más remedio que salir a la palestra para tranquilizar y desmentir las mismas. Concretamente, ha sido el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín quien ha asegurado este martes que las obras del circuito de Fórmula 1, el 'Madring', van "a buen ritmo" y que los madrileños pueden estar "muy tranquilos" sobre la celebración de la carrera, el 13 de septiembre de 2026.

Así lo ha trasladado este martes, en declaraciones a los periodistas, tras asistir a la inauguración del 'Tren de la Navidad' de Metro de Madrid junto al cantante David Bisbal. Cuestionado sobre los posibles retrasos en las obras del circuito y sobre si la FIA (Federación Internacional del Automóvil) podría estar planteándose la cancelación, Martín ha afirmado que los madrileños pueden estar "muy tranquilos" ya que las obras del circuito 'Madring' van "a buen ritmo" y se están ejecutando "todos y cada uno de los trabajos que estaban previstos".

"La Fórmula 1 vuelve y volverá a la Comunidad de Madrid a pesar de que la izquierda y la ultra izquierda de esta región, una vez más, traten de boicotear todo lo bueno que sucede. Pero es que lo bueno que sucede en la región es imparable, porque Madrid está de moda", ha sentenciado.