Red Bull comienza un juego mental para debilitar a Norris: "Lo más divertido fue el mensaje que llegó desde McLaren"

Max Verstappen y Helmut Marko han aprovechado el GP de Las Vegas para empezar a jugar con la mente de Norris y forzarle al error en las próximas carreras en busca del campeonato

El Mundial de Fórmula 1 está a punto de decidirse y hay tres candidatos claros. El primero de ellos es Lando Norris, que es el que lidera la clasificación a falta de dos grandes premios por disputarse. Sin embargo, Max Verstappen consiguió acercarse de forma muy peligrosa tras el GP de Las Vegas, en el que descalificaron a los dos pilotos de McLaren.

Este doble cero para el equipo papaya permitió que Verstappen se quede a tan sólo 24 puntos del liderato, empatado a puntos con Oscar Piastri, y que tenga opciones reales de cara a los dos últimos Grandes Premios que restan del calendario. Max es capaz de lograr la hazaña en pista y Red Bull ya le hecha una mano con juegos psicológicos contra Lando Norris, al que consideran 'débil' a nivel mental y con el que ya se meten para tratar de despertarle esas dudas para las últimas carreras de la temporada.

Verstappen y Red Bull se burlan de Lando Norris

Lando Norris partía primero para la carrera en Las Vegas pero un error en la salida, tratando de ser agresivo con Verstappen para que no le adelantara, le costó dos posiciones. A pesar de que pudo cruzar la línea de meta en segunda posición, lo hizo a 20 segundos de Max, aunque finalmente fue descalificado por un error de McLaren con el suelo del monoplaza.

La diferencia tan grande de rendimiento en el Strip entre Verstappen y Norris ha dado a Red Bull la oportunidad de jugar 'sucio' contra los McLaren y tratar de jugar con su mente. El primero ha sido el propio Max, mofándose de la radio del británico en la que decía que iba a ir a por él, mientras que el neerlandés seguía ampliando su distancia.

Además, el cuatro veces campeón del mundo ha ido primero en la carrera gracias a un error de Norris, del que también se ha 'reído'. "Ha mirado demasiado los retrovisores y se ha olvidado de dónde frenar. He dicho 'vale, muchas gracias" añadió también el neerlandés, consciente de que su presencia pone nervioso a Norris y tratando de aprovecharlo para meterse aún más en la pelea por el quinto título.

Helmut Marko también juega con la cabeza de Norris

"Él pudo mantener fácilmente el ritmo de los que lo seguían y, por lo tanto, ahorrar neumáticos" comenzó a explicar Marko a 'Sky Sport', justo antes de burlarse de Norris. "Por supuesto, conocíamos el estado de los neumáticos de los competidores y lo más divertido fue el mensaje que llegó desde McLaren: 'Ataca a Max, adelántalo'. Y entonces él encadenó una vuelta rápida tras otra, solo para dejar las cosas claras" ha destacado el austríaco, sacando pecho de los 20 segundos de distancia que logró Verstappen.

"No tuvimos ningún problema. Lando tuvo algunos problemas al final, porque era dos o tres segundos más lento. Por desgracia, no había nadie ahí para capitalizarlo" añade Helmut, con unas declaraciones que pretenden despertar dudas en Norris. "Pero desde la primera vuelta… no diría que Max ganó la salida. Ganó la primera curva y prácticamente forzó a Norris al error" concluye el asesor de Red Bull, consciente de que el piloto británico suele fallar en los momentos de presión, tratando de meterse en su cabeza y sembrando la idea que de Max es el responsable de sus errores.