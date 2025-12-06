Hamilton, hundido tras estrellarse contra el muro en Abu Dabi

El piloto británico volvió a ser eliminado en la Q1 por cuarto certamen consecutivo y, salvo sorpresa, despedirá el curso con otro cero más

Se va a quedar por primera vez en su carrera sin subirse a un podio a lo largo de toda la temporada. Salvo que mañana domingo consiga un milagro, Lewis Hamilton va a despedir 2025, el año de su estreno con Ferrari, como el curso más triste de su trayectoria. El séptuple campeón del mundo ha sido eliminado en la Q1 por cuarta vez consecutiva al firmar el decimosexto tiempo en la Clasificación que se ha disputado esta tarde en el circuito de Yas Marina. Y lo peor es que ha vuelto a chocarse contra el muro.

Al bajarse de su monoplaza, el piloto británico no podía ocultar su frustración. Y fruto de ella, llegó a repartir culpas y a señalar el hecho de haber cedido su SF-25 a Arthur Leclerc para los Libres 1 como una causa más de semejante desastre: "Simplemente toqué el fondo de la pista con el coche por algo de 'porpoising' y perdí la parte trasera. El equipo vio un poco de rebote al entrar en boxes y dijeron que se mantuvo durante todo momento".

Cuestionado sobre si el accidente afectó a su clasificación posterior, Hamilton lo justificó de la siguiente manera: "Definitivamente, no ayuda cuando has perdido tu segunda tanda en pista. Perderse la sesión de Libres 1 nunca es bueno, aunque todo el mundo está en el mismo barco".

Cuando mañana finalice la temporada, Hamilton habrá puesto fin a su 19ª campaña en el Gran Circo. Y la que debía ser su campaña más ilusionante, al estar cumpliendo un sueño que tenía desde niño vestido de rojo, se ha convertido en un auténtico infierno al no haber cumplido con las expectativas que había con su fichaje.

Algunos creen que su tiempo en la F1 ya ha acabado, mientras él reconoce que tiene a día de hoy otras distracciones en su vida. Pero cuando se pone al volante sigue con ganas de competir, aunque a veces, como hoy, no le da para competir contra los mejores: "No tengo palabras para expresar lo que siento, mucha rabia".

Y aunque irá a por todas para intentar maquillar temporada, se mostró realista al término de la 'Qualy': "No hay mucho que hacer el domingo. Es lo mismo cada fin de semana para mí, así que a intentarlo". Le tocará salir desde la 16ª posición en la parrilla de Yas Marina y esperar movimientos arriba.

Por último, cuestionado sobre si cree que el parón invernal le servirá para hacer borrón y cuenta nueva con Ferrari, Hamilton no lo ve del todo claro: "Es el parón más corto. El tiempo lo dirá".