Russell se cuela en la fiesta en Abu Dhabi y Norris sigue delante de Verstappen

George Russell ha sido el más rápido en los libres 3 del Gran Premio de Abu Dhabi, última sesión antes del inicio del fuego real en la clasificación de dentro de unas horas

El Gran Premio de Abu Dhabi está a punto de empezar el momento más tenso del fin de semana, la clasificación en la que se va a decidir el orden de salida de cara a la cita clave del domingo. Pero antes ha tenido lugar la última prueba, los libres 3, en los que George Russell ha demostrado que puede ser un peligroso invitado a la fiesta, dando un susto a más de uno, especialmente a Lando Norris, quien tiene que acabar entre los 3 primeros, pero la presencia del Mercedes hace que se complique mucho más todo, generando un extra de tensión.

El inglés fue el más rápido en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio final del Mundial de Fórmula Uno, en el que su compatriota Norris estuvo cerca y marcó el segundo crono, justo por delante de su gran rival, el cuádruple campeón del mundo neerlandés y de Fernando Alonso, cuarto en la tabla de tiempos.

En su mejor vuelta, Russell cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina en un minuto, 23 segundos y 334 milésimas, sólo cuatro menos que Norris y con 124 respecto a Verstappen; en una sesión en la que el doble campeón del mundo asturiano marcó el cuarto tiempo a 25 centésimas, dejando claro que el Aston Martin y él están acabando el año mejor de lo esperado, a la espera de lo que venga en 2026, en el que sobre el papel deberían ser uno de los grandes beneficiados de la nueva normativa, aprovechando a Adrian Newey creando el monoplaza.

Por detrás de ellos acabó Oscar Piastri, que pese a estar más lejos -a 18 puntos de su compañero Norris- sigue en la pelea por el Mundial. En esta sesión firmó el quinto tiempo del último ensayo a 259 milésimas de Russell.

Problemas para Lewis Hamilton

El entrenamiento tuvo que ser interrumpido en torno a la mitad del mismo y durante unos minutos con bandera roja, esto fue a causa de un duro accidente del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que chocó contra la protección tras perder el control de su Ferrari y trompear en la entrada de la novena curva del circuito de Yas Marina. Hamilton sigue así con su dramático final de temporada con el Ferrari y ahora va a tener que esperar que dé sus frutos el duro trabajo de los mecánicos del equipo italiano.