España - Alemania en directo, partido de las Guerreras del Mundial de Balonmano femenino 2025 en vivo online

Retransmisión en directo del España-Alemania correspondiente a la última jornada del Grupo 2 de la Ronda Principal del Mundial 2025 de balonmano femenino

¡Buenas tardes! Arrancamos con el directo de este último partido de la selección española de balonmano femenino en la Ronda Principal que le enfrenta a Alemania , una de las mejores selecciones del mundo en este momento.

España - Alemania de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española, Las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025

El equipo de Ambros Martín está muy pendiente de lo que pasa en el duelo que ahora mismo están jugando Montenegro y Serbia, ya que dependiendo del resultado de ese encuentro comenzará el suyo ya eliminada o con opciones de meterse en cuartos de final

De momento llegan buenas noticias para España, pues Montenegro gana por 13-9 a Serbia a la conclusión de la primera mitad ; de ganar las montenegrinas a sus vecinas, ESpaña estaría 'viva' en el arranque de este partido, aunque para clasificarse debería ganar a las alemanas

"Creo que estamos preparadas para jugar este partido. Haber ganado a Islandia nos ha dado un chute de energía y, siendo la última bala que nos queda, vamos a ir a muerte con ella. Vamos a pelear por esos dos puntos e intentar pasar a cuartos".

España podría estar ante sus últimas horas en el Mundial 2025 de balonmano femenino o realizar su segunda machada en el torneo y asegurarse un puesto entre las ocho primeras en el que pocas confían.

Se puede esperar que se dé la primera premisa para que España pueda aspirar a la carambola que le metería en cuartos, ya que Montenegro es favorita ante Serbia en el primer duelo del Grupo 2, un choque del que se sabe el resultado cuando empiece este partido. Pero luego, España debería vencer a la poderosa Alemania para cumplir la segunda parte del plan. Y eso son palabras mayores dada la entidad del rival.

La única ventaja, aparte de saber el resultado del encuentro anterior, para las de Ambros Martín es que Alemania ya tiene seguro el primer puesto de grupo y sabe que se enfrentará a un segundo en los cruces. Y eso podría hacer que dieran minutos a todas sus jugadoras para estar preparadas para ese cruce, aparte de reservar a alguna de sus estrellas. Ni aún así sería fácil para un equipo español que se crece ante las adversidades, como hizo frente a Montenegro, pero que luego tropieza donde a priori no debería, como ante Islas Feroe o Serbia.

El objetivo prioritario de España, cumplido

Las Guerreras, estén o no eliminadas o tengan muy difícil su participación en la fase eliminatoria, querrán seguir creciendo, como han demostrado en este Mundial, donde la juventud e inexperiencia de muchas de sus jugadoras les ha hecho cosechar malos resultados en duelos, como ante Serbia, que tenía controlado a catorce minutos del final.

El seleccionador español, Ambros Martín, manifestó su deseo de que España pudiera ser competitivo en la Main Round tras sus malas experiencias en los Juegos de París 2024 y en el Europeo del pasado año, donde no pasaron de la primera fase. Y España ha cumplido. Tuvo el mencionado tropiezo frente a Serbia, pero a Islandia le remontó y ganó con autoridad. Vencer a Alemania sería subir más el nivel, pero no tienen nada que perder.

"Son candidatas al título no sólo por jugar en casa, sino porque llevan años trabajando juntas y ahora se ven los resultados", avisaba Ambros Martín sobre un rival ante el que, si es el último de este campeonato, quiere que sus jugadoras dejen un buen sabor de boca.