Max Verstappen se planta ante la nueva Formula 1: "Esto no son carreras"

Tras solo dos carreras con la nueva normativa de la Formula 1 las críticas siguen creciendo, pero ninguna tan drástica como las del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen

La Formula 1 ya está en marcha este 2026 y tras dos carreras en Australia y China se pueden empezar a sacar conclusiones sobre la nueva normativa que entra en vigor este año, la cuál ha cambiado por completo los coches, tanto a nivel de chasis como de motor. Esto ha afectado a todo, pero especialmente a la forma de conducir de los pilotos, pues ahora la energía eléctrica prima incluso más. Se están viendo unas carreras que en nada se parecen a la de los últimos años, lo que ha generado crispación en pilotos y afición, pero el que más está mostrando su desacuerdo es el gran estandarte del Gran Circo, Max Verstappen.

Al cuatro veces campeón del mundo no le están saliendo las cosas, pues su Red Bull no es el coche que mejor ha nacido, no obstante, más allá de los resultados el neerlandés desde antes del inicio del calendario ha sido muy drástico sobre una forma de pilotar que no le gusta nada, de hecho, la compara con un videojuego: "Es terrible. Si a alguien le gusta, es que no tiene ni idea de carreras. No hay nada de diversión, es como jugar a 'Mario Kart'. Esto no son carreras", confesó tras el Gran Premio de China, en el que se vio obligado a abandonar por un problema de refrigeración en los sistemas de recuperación de energía.

Con los Mercedes a años luz por delante y Ferrari también siendo mejores que el Red Bull, Max no puede pelear, pero su problema va más allá y se debe a la forma en la que se desarrollan las carreras: "Pasas a otros pilotos, luego te quedas sin batería, y en la siguiente recta te pasan ellos de nuevo. Es un chiste".

Un cambio necesario

El de Hessalt se ha plantado y tras apenas dos grandes premios busca cambios, pues "esto no tiene nada que ver con el automovilismo", además de que reconoce que diría lo mismo si fuese él quien ganase las carreras, porque le preocupa el producto, no es que esté enfadado por estar donde está, así que clama porque la solución llegue lo antes posible: "Ojalá que nos la podamos quitar de encima lo antes posible. Hay un creciente segmento de la audiencia que no entiende el automovilismo. Y los poseedores de los derechos piensan 'bueno, mientras lo vean, vale'. Espero que no piensen así porque acabarán cargándose el deporte. Les va a acabar mordiendo el culo".