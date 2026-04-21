Escándalo en la Serie A: desmantelan una red que organizaba fiestas a futbolistas con escorts y drogas

Una investigación en Milán destapa una trama que ofrecía servicios con escorts, lujo y consumo de ‘gas de la risa’, incluyendo futbolistas de Inter de Milan y AC Milan y pilotos de Fórmula 1

La Guardia di Finanza desmanteló en Milán una organización que ofrecía fiestas privadas a futbolistas de la Serie A, incluyendo servicios sexuales y consumo de óxido nitroso. Cuatro personas han sido detenidas y están bajo arresto domiciliario.

La trama, que habría generado más de un millón de euros, operaba a través de una falsa agencia de eventos. Cerca de 50 jugadores, incluidos de Inter y Milan, aparecen como clientes, aunque no están siendo investigados.

Una red organizada en torno al lujo y el fútbol

La investigación de la Fiscalía de Milán ha destapado una estructura empresarial que operaba bajo la apariencia de una agencia de eventos, según a revelado EFE. Su actividad real, sin embargo, iba mucho más allá de la organización de fiestas.

El grupo ofrecía a futbolistas profesionales y clientes adinerados paquetes “todo incluido” que comenzaban en discotecas exclusivas de Milán y terminaban en habitaciones privadas con escorts. Los eventos se promocionaban como experiencias VIP, con mesas reservadas, champán de alto nivel y la presencia de modelos contratadas para animar la noche, llegando a generar ingresos superiores al millón de euros.

Futbolistas de élite, entre los clientes

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la implicación de futbolistas de primer nivel como clientes habituales de la red. Las investigaciones apuntan a cerca de 50 jugadores de la Serie A, incluidos algunos vinculados a Inter de Milán y AC Milan, así como futbolistas de equipos visitantes que pasaban por la ciudad.

A pesar de ello, las autoridades han aclarado que los clientes no están siendo investigados, ya que no existe delito en el consumo de estos servicios si no hay explotación o coacción directa demostrada.

El caso ha generado un fuerte impacto en el entorno del fútbol italiano, donde se cuestiona la imagen y el comportamiento de algunos profesionales fuera del terreno de juego.

Prostitución organizada y presión sobre las mujeres

El núcleo del caso se centra en la explotación de la prostitución. Según la Fiscalía, varias mujeres eran instadas a mantener relaciones sexuales con los clientes bajo la gestión de los responsables de la trama.

Aunque las jóvenes recibían una parte de los ingresos, la organización obtenía beneficios directos, lo que constituye el delito principal investigado. Las mujeres, de entre 18 y 30 años, eran alojadas en propiedades controladas por la red para garantizar discreción absoluta y evitar exposición pública de los clientes.

El papel del ‘gas de la risa’ en las fiestas

Otro de los elementos llamativos del caso es el uso de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’, en las fiestas organizadas por la red, una sustancia considerada como droga en un ámbito ajeno al medicinal. Este compuesto, utilizado habitualmente como anestésico, tiene efectos eufóricos.

Su principal atractivo para los deportistas radica en que no es detectable en los controles antidopaje convencionales, lo que lo convierte en una opción aparentemente ‘segura’ dentro de estos entornos. Las autoridades también investigan si su distribución podría constituir un delito relacionado con el tráfico de sustancias.

Escuchas, registros y una trama internacional

Las escuchas telefónicas han sido clave en la investigación. En una de ellas, uno de los implicados mencionaba: “Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que quiere a una chica”, reflejando el alcance de la red más allá del fútbol.

Además de Milán, la organización operaba en otros destinos exclusivos como Mykonos, ampliando su negocio a nivel internacional. La Guardia di Finanza ha llevado a cabo registros en varios inmuebles vinculados a los investigados, confirmando la magnitud de la trama y su capacidad logística.

Un caso que sacude al fútbol italiano

El escándalo ha abierto un debate en Italia sobre el comportamiento de los futbolistas fuera del campo y la falta de control en ciertos entornos de ocio nocturno.

Aunque no hay jugadores imputados, el hecho de que varios profesionales de la élite hayan sido clientes habituales de este tipo de servicios ha generado preocupación en clubes y aficionados.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas revelaciones en las próximas semanas, en un caso que mezcla deporte, lujo y actividades ilegales en uno de los epicentros del fútbol europeo.