Iñaki Urdangarin reaparece en el Trofeo Conde de Godó tras 17 años

El exjugador de balonmano acude al torneo ATP 500 en el Real Club de Tenis de Barcelona, donde no se le veía desde 2009, en una nueva etapa personal tras su salida de prisión

Iñaki Urdangarin ha reaparecido públicamente en el Trofeo Conde de Godó en Barcelona, donde asistió como espectador tras 17 años sin dejarse ver en este evento. El exduque de Palma disfrutó del tenis en el Real Club de Tenis junto a amigos y socios.

La presencia del exjugador de balonmano se produce en un momento de cambio personal, tras su salida de prisión y la publicación reciente de sus memorias, marcando una nueva etapa en su vida.

Urdangarin vuelve al Godó, un escenario clave en su pasado

La reaparición en el torneo no es casual. Urdangarin no acudía a este evento desde 2009, cuando presidió el acto junto a la infanta Cristina y entregó el trofeo a Rafa Nadal.

El regreso al Godó simboliza también su vínculo con Barcelona, ciudad donde vivió algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Una tarde de tenis entre amigos y con ambiente distendido

Durante la jornada, el exdeportista se dejó ver relajado y cercano, compartiendo risas con su grupo de amigos en las gradas del torneo. Mientras, el torneo accede a su fase final con varias sorpresas.

Acompañado por socios de su empresa, como Ferrán Martínez o Iñaki Saltor, protagonizó varios momentos de complicidad, incluyendo selfies con los asistentes.

La escena reflejó una imagen alejada de la tensión mediática que le rodeó en el pasado, mostrando una faceta más distendida, mientras su nombre sigue ligado a una de las grandes polémicas en la Casa Real.

Su nueva vida tras la cárcel y la publicación de sus memorias

La aparición pública llega tras meses de exposición mediática por la publicación de su libro, donde repasó su trayectoria personal y su etapa en la Familia Real.

Urdangarin ha reconocido que este periodo le ha obligado a “reconstruirse”, en una fase marcada por cambios profundos tanto a nivel personal como profesional. Actualmente reside en Vitoria, aunque mantiene frecuentes viajes a Barcelona, donde sigue ligado al deporte.

El deporte, pieza clave en su nueva etapa personal

El exjugador olímpico ha retomado su vínculo con el deporte, tanto como espectador como en su faceta profesional dentro del ámbito del ‘coaching’.

Su presencia en eventos deportivos se ha vuelto habitual, especialmente en los partidos de su hijo Pablo, que sigue sus pasos en el balonmano, donde milita en el BM Granollers de la Liga Asobal. Esta conexión con el deporte forma parte de su proceso de normalización tras los años más complicados de su vida.

Una imagen pública más cercana en una etapa de reconstrucción

La reaparición en el Godó deja una imagen distinta de Urdangarin, más cercano y relajado, integrado en un entorno social sin la presión de etapas anteriores.

El exduque continúa centrado en sus proyectos personales y profesionales, en una fase en la que busca estabilidad y normalidad tras su paso por prisión.

Su presencia en Barcelona confirma que, poco a poco, está reconstruyendo su vida pública en un contexto muy diferente al que marcó su pasado reciente, ya alejado de la Familia Real. Aún atrayendo miradas del público, el exduque de Palma trata de iniciar un nuevo marco dentro del deporte.