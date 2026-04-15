Rafa Jódar recoge el testigo de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó y ya está en cuartos de final

Tras la retirada del murciano por lesión, el tenista madrileño pasa a ser ahora la gran ilusión del tenis español en el certamen barcelonés, donde muchos otros favoritos también han dicho adiós ya

Rafa Jódar ya tiene su billete para cuartos de final en el Godó.IMAGO

A falta de Carlos Alcaraz, quien ha anunciado que se retira del Conde de Godó por una lesión en su muñeca derecha sufrida en su partido frente a Otto Virtanen, Rafa Jódar pasa a ser el gran atractivo del tenis español en el certamen catalán. O mejor dicho, el único, porque el resto ha sido eliminado ya.

Y, por el momento, la expectación que está creando el tenista madrileño es máxima. Con un doble 6-3 a Camilo Ugo Carabelli (nº64), ha conseguido su billete para cuartos de final. Y lo ha hecho ante un rival que venía con la moral por las nubes tras haber dado la campanada en su debut en el torneo eliminando en primera ronda al ruso Karen Khachanov, 14º jugador de la clasificación ATP y cuarto favorito en Barcelona.

Sin embargo, hoy no tuvo ninguna opción ante Jódar, quien recientemente le había derrotado en las semifinales de Marrakech en dos cómodos sets (6-2 y 6-1) antes de estrenar su palmarés en el circuito.

El madrileño, que a sus 19 años también se ha estrenado en la capital catalana con una invitación de la organización, empezó el partido perdiendo su servicio pero, tras el 0-2, corrigió un inicio algo errático y dubitativo encadenando cinco juegos.

De menos a más, la reacción del tenista local trajo consigo dos roturas -una de ellas sin ceder un punto- y, tras tomarse un respiro al resto, cerró el primer parcial ganando su saque, también en blanco, para poner el primer 6-3.

El partido estaba justo donde quería Jódar, cada vez más agresivo y que progresivamente iba afinando sus golpes y buscando líneas ante un Ugo Carabelli que empezaba a recular en la pista para defenderse desde el fondo. Así, la inercia del choque llevó al madrileño a romper al argentino en el tercer juego de la segunda manga, lo que le permitió administrar su ventaja con relativa comodidad.

De hecho, Jódar sólo sufrió en el sexto juego, cuando tuvo que salvar una bola de quiebre, justo antes de malgastar dos bolas de 'break' en el juego siguiente.

El bonaerense intentó alargar el duelo sin éxito, aunque vendió caro el 'break' definitivo salvando dos bolas de quiebre. Pero acabó despidiendo de Barcelona al encajar el segundo 6-3 en hora y media de partido.

Ahora, Rafa Jódar se enfrentará en la antepenúltima ronda al ganador del duelo que librarán esta tarde el británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, y el estadounidense Ethan Quinn.

La campanada del día la da Medjedovic

El serbio Hamad Medjedovic, número 88 de la clasificación de la ATP, dio la sorpresa de la jornada en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, al derrotar (6-3 y 6-4) al australiano Alex de Miñaur, séptima raqueta mundial, en los octavos de final.Medjedovic, un tenista de 22 años y que se clasificó para el cuadro grande de este Godó procedente de la fase previa, sólo necesitó una hora y 35 minutos en consumar la gesta ante el tenista de origen hispano-uruguayo, tercer cabeza de serie del torneo.

Y lo hizo mostrando solidez y agresividad desde el fondo de la pista y apoyado en sus golpes ganadores (22, por 12 de su rival), para firmar una de las victorias más destacadas de su carrera.