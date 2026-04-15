Conde de Godó 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 15 de abril con Rafa Jódar, De Miñaur, Etcheverry, Norrie...

Rafa Jódar se enfrenta al argentino Camilo Ugo Carabelli en el partido estrella de la tercera jornada del Conde de Godó 2026

Rafa Jódar ejercerá de estrella en su segundo partido en el Conde de Godo y con apenas unas semanas en el Top-100, y tendrá el horario estrella de la jornada en la tercera jornada del Conde de Godó 2026. El madrileño se enfrentará al argentino Camilo Ugo Carabelli, autor de la gran sorpresa de la jornada del martes al derrotar al cuarto favorito, el ruso Khachanov.

El madrileño es uno de los dos españoles que quedan en el cuadro tras las derrotas este martes de Pedro Martínez y Martín Landaluce, aunque no será el único español que salte a las pistas del RTC Barcelona-1989, ya que Marcel Granollers, formando pareja con Pedro Martínez, jugará en la Pista Andrés Gimeno ante los argentinos Maximo Gonzalez y Andres Molteni.

La jornada se abre con el duelo, a priori, más igualado que disputan el portugués Nuno Borges y el argentino Tomás Martín Etcheverry; el australiano Alex de Miñaur aparece como claro favorito frente a Hamad Medjedovic al igual que el británico Cameron Norrie ante el estadounidense Ethan Quinn.

Orden de juego del miércoles 15 de abril en el Conde de Godó 2026

Pista Rafa Nadal

Nuno Borges vs Tomás Martín Etcheverry (11:00 horas)

Álex de Miñaur vs Hamad Medjedovic (A continuación)

Rafa Jódar vs Camilo Ugo Carabelli (No antes de las 16:00 horas)

Cameron Norrie vs Ethan Quinn (A continuación)

Pista Andrés Gimeno

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Constantin Frantzen / Robin Haase (12:00 horas)

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Marcel Granollers / Pedro Martinez (A continuación)

Tomas Martin Etcheverry / Corentin Moutet vs Harri Heliovaara / Henry Patten (A continuación)

Christian Harrison / Neal Skupski vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este martes tres partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que haga Carlos Alcaraz estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés, donde Carlos Alcaraz tratará de recuperar el número uno del mundo.