Carlos Alcaraz da el OK a Rafa Jódar

El jugador murciano lo conoce desde que ambos coincidieron en 2024 en las semifinales de la Copa Davis, en Valencia

Rafa Jódar ha pasado en tan solo unas semanas de ser una promesa del tenis español, desconocido para la gran mayoría, a ocupar el horario estrella de la pista Central del RCT Barcelona-1989 en la tercera jornada del Conde de Godó.

El joven tenista madrileño se dio a conocer hace dos años tras ganar el US Open júnior, pero en el tenis profesional apenas jugaba las primeras rondas de los torneos ITF, nunca había pasado de ahí y ocupaba una posición cerca al 1.000 del ranking ATP.

No mejoró ese ranking cuando decidió seguir su progresión en el tenis universitario norteamericano. Pero ahí destacó de forma notable y desde el verano dio un salto que le puede llevar esta semana a estar en el Top-50 tras ganar su primer torneo del ATP Tour hace dos semanas en Marrakech, después de pasar dos rondas en el Miami Open o de ganar varios ATP Challenger en los últimos meses.

Ya no es un desconocido y, en su debut en el Conde de Godó, mostró su status doblegando al tercer mejor jugador español del momento, el balear Jaume Munar. Sobre esta generación que encabeza Jódar, pero en la que también están otros dos tenistas madrileños, Martín Landaluce y Dani Mérida, ha sido preguntado Carlos Alcaraz, quien no ha dudado en elogiar las virtudes de Jódar abiertamente.

Alcaraz sigue a Jódar desde 2024

"Para mí, Rafa -Jódar- es un grandísimo jugador, si te soy sincero. Lo he ido siguiendo y creo que ha entrado en el circuito muy rápido", señala sobre las seis victorias consecutivas que acumula el tenista madrileño y acumula diez triunfos en los once últimos encuentros si contamos también el Miami Open. En este tiempo, sólo Etcheverry ha podido con él.

Carlos Alcaraz no se muestra sorprendido, porque ya entrenó con él hace casi dos años en las semifinales de la Copa Davis de Valencia, a las que Jódar fue invitado tras ganar el US Open júnior, y ha visto su evolución en este tiempo. "Ya vi de lo que era capaz cuando fue sparring de la Copa Davis. Luego, en Australia este año pude jugar un set de entrenamiento con él, por lo cual pude ver más el nivel que tenía. Desde Australia hasta ahora lo que ha conseguido ha sido impresionante”, añadía el tenista murciano.

En este sentido, Carlos Alcaraz se alegra de poder contar con más jugadores españoles de nivel en el circuito, en un momento en el que el relevo generacional se hace más necesario que nunca. “Me alegro muchísimo por él, porque se le ve un chico excepcional tanto dentro como fuera de la pista, con unos valores increíbles y, sobre todo, muy tranquilo fuera de pista”, indicaba un Alcaraz al que se pudo ver el martes por la mañana dándose un abrazo con Rafa Jódar y conversando con él.

Martín Landaluce, otro jugador "impresionante"

El número dos del mundo no sólo se ha referido al joven madrileño, sino también a su paisano Martín Landaluce, con el que hace dos semanas compartió entrenamientos en Murcia. “Yo creo que -a Jódar- le ayuda mucho tener jugadores de su edad también irrumpiendo como Landaluce, que para mí también es un jugador impresionante, con el que tuve la oportunidad de entrenar antes de irme a Montecarlo. Creo que ellos dos se van ayudar mutuamente para seguir mejorando y llegar arriba. Tienen un gran futuro”, sentenciaba el de El Palmar.

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar van por diferente parte del cuadro en el Conde de Godó 2026, por lo que sólo se verían las caras en el hipotético caso de que llegasen a la final. Al madrileño le espera un duro camino por delante, empezando por un Camilo Ugo Carabelli con el que se enfrenta este jueves.