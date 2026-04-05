Rafa Jódar y Dani Mérida, cara y cruz para el tenis español

El madrileño de 19 años se impone en Marrakech para sumar el primer título ATP de su carrera y marcar el primer paso de lo que espera sea una trayectoria brillante

Este domingo 5 de abril no era un día más en las vidas de Rafa Jódar y Dani Mérida, dos españoles que quieren llegar a la élite del tenis mundial. El primero en Marrakech y el segundo en Bucarest tenían una cita con la historia, ya que disputaban las primeras finales ATP de sus carreras. Pues bien, no hemos tenido el deseado pleno, ya que si bien Jódar derrotaba con claridad al argentino Marco Trungelliti, el también madrileño de 21 años caía frente a otro argentino, en este caso Mariano Navone.

Empezando por Rafa Jódar, este logró el primer torneo ATP de su trayectoria profesional venciendo al veterano jugador argentino Marco Trungelliti, por 6-3 y 6-2. El madrileño de 19 años dio un paso más en su meteórico recorrido y en su primer torneo sobre arcilla en su estreno como profesional logró el trofeo tras imponerse en una hora y ocho minutos, en la quinta final de la historia con mayor diferencia de edad entre los protagonistas.

La inexperiencia no frena a Rafa Jódar

Así es. El partido era un choque de generaciones, ya que el sudamericano, que alcanzó su primera final también, tiene 36 años (16 años y 229 días más que el español). Pese a caer, este lunes ocupará el puesto 67 del 'ranking' ATP, el mejor de su carrera.

En cuanto al desarrollo del encuentro, lo cierto es que no hubo historia. Jódar siempre lo tuvo encarrilado pese a su inexperiencia en estas lides. Tanto en la primera manga como en la segunda rompió el saque de su rival de entrada y logró un margen de maniobra que ya no perdió. Por cierto, Jódar es el primer adolescente que gana un título ATP esta temporada y el segundo nacido en 2006 o después que logra un trofeo del circuito tras el brasileño Joao Fonseca.

Dani Mérida tira de orgullo, pero se ahora en la orilla

Tras un trabajo inmenso a lo largo de más de dos horas, Dani Mérida se quedó sin fuerzas en el tramo final –el decisivo del partido por el título de Bucarest– y fue superado en tres sets por el argentino Mariano Navone, que en un partido épico que pudo caer del lado de cualquiera, rompió su maleficio de finalista y logró el primer éxito de su carrera.

Navone ganó por 6-2, 4-6 y 7-5 después de dos horas y 17 minutos. Los numerosos errores no forzados, casi el doble que su adversario y el decaimiento físico del español, que no pudo remontar tal y como había hecho a lo largo del torneo, no fue pasado por alto para el argentino que se situará entre los cincuenta mejores del mundo este lunes. Mérida legó a sobrevivir a dos puntos de partido con 5-3 en contra e igualó a 5, pero ya no dio para más y su rival se hizo con la victoria.