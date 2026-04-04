Rafa Jódar y Dani Mérida, dos nuevos españoles en finales ATP

Ambos jugadores madrileños dan un paso enorme en sus carreras al colarse por primera ve en la batalla final por un título en el circuito ATP

Fantástica jornada para el tenis español. Aunque por el momento no podemos cantar victoria, sí que celebramos tener a dos talentos nacionales rompiendo una de las grandes barreras del tenis profesional, alcanzar una final. Pues bien, justo eso es lo que han hecho Rafa Jódar en Marrakech y Dani Mérida en Bucarest.

Empezando por Rafa Jódar, este alcanzó la primera final de su carrera en el circuito ATP tras imponerse al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 6-1. El madrileño de 19 años, en su primer curso como profesional, mantiene una trayectoria imparable. Ya con un lugar entre los 73 primeros del ránking ATP y una progresión meteórica, disputará la final con otro argentino, Marco Trungelliti, 117 del mundo y procedente de la fase previa.

Lo cierto es que Jódar, en su primer torneo en arcilla del curso, no dio opción a Carabelli al que ganó en una hora y cuatro minutos. El madrileño, el primer adolescente en avanzar a una final ATP en el 2026, en Marrakech en este siglo, disfruta de un año excepcional en el circuito. Ha escalado posiciones de forma vertiginosa, desde que estaba en el Top 900 hasta alcanzar el puesto número 89, el más alto de su carrera.

El ascenso de Rafa Jódar en el ránking ATP

La línea de Jódar es plenamente ascendente. Así, si el pasado lunes entró por primera vez entre los cien primeros del mundo, es ya el 73 del ránking ATP, el segundo más joven de los cien primeros por detrás solo del brasileño Joao Fonseca.

Jódar, tres veces campeón de torneos challenger en 2025, aspira ahora a lograr el título más importante de su carrera que disputará el domingo contra el argentino Marco Trungelliti que se metió en la final a los 36 años tras ganar al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 7- 6(2) en dos horas y once minutos. El jugador de Santiago del Estero, ahora 117 del ránking, será top 100 el lunes por primera vez en su carrera.

La remontada de Dani Mérida

En cuanto a Dani Mérida, este remontó al húngaro Fabian Marozsan, primer favorito, y se situó por primera vez en su carrera en la final de un torneo ATP, en Bucarest, donde se enfrentará al argentino Mariano Navone. En lo que concierne al ránking del madrileño de 21 años, procedente de la fase previa, está a las puertas del top 100 tras ganar por 6-7 (4), 6-3 y 6-1, en dos horas y diez minutos, al número 47 del mundo, que fue campeón de este torneo en 2024.

Como decíamos, Mérida jugará por su primer título con el argentino Mariano Navone, que salvó dos puntos de partido ante el neerlandés Botic van de Zandschulp para ganar con remontada por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 en tres horas y media.