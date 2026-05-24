Davidovich supera el susto pero Pablo Llamas se despide de Roland Garros

Alejandro Davidovich consiguió imponerse en cinco mangas al veterano bosnio Damir Dzumhur, mientras que Pablo Llamas ha perdido ante el argentino Thiago Agustín Tirante, quien ahora se medirá al tenista andaluz en segunda ronda

Comenzó la hora de la verdad en Roland Garros y el tenis español, sin su principal estrella, Carlos Alcaraz, lo tiene muy complicado para llegar a la final. Sobre todo, porque ya ha sufrido su primera derrota y, por lo tanto, su primera baja en el torneo francés. Al menos, la gran esperanza española ha conseguido salir vivo de una batalla de más de cuatro horas.

El malagueño Alejandro Davidovich se ha convertido en el primer español clasificado para la segunda ronda del 'Major' galo tras batallar cinco sets para imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3.

El favorito número 21 se mostró irregular ante un rival correoso, reputado en el circuito por su capacidad de variar el juego, que en ocasiones le colocó contra las tablas.

En su octava participación en el Grand Slam de tierra, donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en un grande, Davidovich aparece como el español de mejor ranking, tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

Sus resultados en los últimos meses no están siendo muy buenos y desde el pasado Indian Wells no encadena dos victorias consecutivas, en una temporada en la que no ha superado en ningún torneo más de dos rondas.

Su rival por un puesto en tercera ronda será el argentino Thiago Agustín Tirante, verdugo del español Pablo Llamas, procedente de la fase previa, por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0.

Pablo Llamas tuvo problemas físicos en su debut

Peor suerte ha corrido Pablo Llamas. El jerezano se estrenó y se dejó el alma en la pista durante su partido de primera ronda en Roland Garros 2026, pero terminó sucumbiendo ante la mejor gestión de los momentos importantes que mostró Thiago Tirante.

El argentino terminó venciendo por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0 al gaditano, quien acusó problemas físicos en el último set y llegó a disponer de oportunidades para ganar la segunda manga. Ahora, Alejandro Davidovich podría vengarse de su compatriota derrotad, pues será su rival en el duelo que ambos disputen por conseguir un billete para la tercera ronda del Grand Slam parisino.

Zverev no se complica en su estreno en Roland Garros

Uno de los favoritos del torneo y cabeza de serie número 2, el alemán Alexander Zverev, avanzó por la vía rápida a la segunda ronda de Roland Garros, al derrotar con soltura al francés Benjamin Bonzi, 95 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-2.

El finalista de 2024 se medirá por un puesto en tercera ronda contra el checo Tomas Machac, 43 del 'ranking', que se deshizo del belga Zizou Bergs (40) por 6-4, 6-4 y 6-3.

Zverev aparece como la más sería opción de privar al italiano Jannik Sinner de su primer triunfo en Roland Garros, aunque el número 1 del mundo es muy favorito, como demostró en la reciente final de Madrid.

El germano, que no ha levantado todavía ningún Grand Slam a sus 29 años, tiene que mejorar su juego para poder rivalizar con el transalpino, que este martes buscará encadenar su victoria número 30 y que no pierde desde febrero pasado.