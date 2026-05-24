Roland Garros en directo | Resultados de los partidos de la primera jornada de Roland Garros 2026 en vivo online

Retransmisión en directo de la primera jornada de la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada

¡Buenos días! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de la primera jornada de la edición 2026 de Roland Garros , que contará con algunos de los favoritos al triunfo final en el cuadro masculino.

Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del domingo 24 de mayo con Djokovic, Davidovich, Zverev, Fritz...

Este es el orden de juego de una jornada muy intensa, que abren los dos únicos españoles presentes este día.

El tenista galo era la principal baza de los locales en esta edición de Roland Garros, pero no podrá jugar el torneo por los problemas que arrastra en una pierna desde Madrid.

El cuadro masculino de Roland Garros cuenta con bajas importantes, que encabeza Carlos Alcaraz y otro de los semifinalistas del pasado año, como Lorenzo Musetti . Tampoco estará Draper, pero este sábado se ha añadido una baja más, clave por ser el favorito y la gran esperanza del público francés: Arthur Fils .

Entre los que arrancan en el primer turno de este domingo están los dos andaluces: Davidovich y Llamas.

Estos son los partidos que arrancan en quince minutos, a las 11:00 horas ; la pista Central Philippe Chartrier no lo hará hasta las 12:00.

La otra victoria corresponde al norteamericano Learner Tien , que se ha impuesto en el ATP 250 de Ginebra. El estadounidense remontó anre el argentino Mariano Navone.

Dos tenistas llegan a Roland Garros lanzados tras adjudicarse este sábado los torneos previos a este Grand Slam. La gran sorpresa llegó en el ATP500 de Hamburgo, en el que se estrenó el peruano Nacho Buse tras derrotar en la final a Tommy Paul. Desde que Luis Horna ganara en 2007 en Viña del Mar no había vencido un peruano en el ATP Tour.

Espectacular inicio de Roland Garros de la campeona de Madrid, Marta Kostyuk , que en menos de diez minutos se ha puesto 3-0 en su partido ante Oksana Selekhmeteva , una jugadora que en apenas unos días empezará a jugar como española tras recibir esta semana la nacionalidad

Complicado inicio para el jerezano Pablo Llamas , que en su primer turno de saque ha tenido que levantar hasta tres bolas de 'break' ante el argentino Thiago Agustín Tirante; al final lo logra sacar adelante y marcha 1-1

Si antes fue Llamas el que levantó tres bolas de ruptura, ahora ha sido Tirante el que ha salvado cuatro; máxima igualdad en ese partido hasta el momento

Alejandro Davidovich ha salvado dos bolas de set en contra ante el bosnio Damir Dzumhur; pero llegan malas noticias para Pablo Llamas, que ha pagado la pérdidas de esas cuatro bolas de ruptura en el juego anterior y cede el suyo a continuación

Carla Suárez, capitana de la Billie Jean King Cup , está muy atenta al juego de a nueva española Selekhmeteva en su partido ante Kostyuk

El andaluz Pablo Llamas cede el primer set ante Tirante ; ya han acabado las primeras mangas en varios partidos. Así está el marcador ahora mismo en los partidos en juego

Alejandro Davydovich pierde el primer set en el 'tie break' (7-3) después de haber roto el saque de Dzumhur en el undécimo juego y haber cedido el suyo cuando sacaba para ganar el set; tendrá que remontar el jugador malagueño

Marta Kostyuk gana a Oksana Selekhmeteva por 6-2 y 6-3 y se convierte en la primera jugadora que accede a segunda ronda en Roland Garros 2026; donde también está ya la checa Marie Bouzkova , que ha ganado por 6-3 y 6-1 a la italiana Bronzetti

Davidovich remonta un 2-0 en el arranque del segundo set y gana cuatro juegos consecutivos para ponerse 4-2 ante Damir Dzumhur; Llamas , por su aprte, recupera una saque perdido cuando Tirante ya sacaba para apuntarse también la segunda manga

El juego en la pista central empezó a las 12:00 y la suiza Belinda Bencic ha arrancado como un tiro y ya se ha hecho con el primer set (6-2) ante la austriaca Sinja Kraus

Alejandro Davidovich gana el segundo set por 6-3 e iguala su partido con Dzumhur; ya llueve menos para el tenista andaluz, aunque no sabemos cómo estará su físico para jugar dos o tres sets más

Malas noticias para el otro andaluz que está jugando en Roland Garros. Pablo Llamas tuvo ventaja en el 'tie break' y opciones de igualar a un setp, pero ha acabado cediendo por 8-6 ante Tirante y el aegentino se pone con dos sets de ventaja

La edición 2026 de Roland Garros echa a andar este domingo 24 de mayo con un claro favorito, Jannik Sinner, que no jugará hasta el martes y con las dos principales alternativas. Alexander Zverev y Novak Djokovic, estrenándose hoy en la Philippe Chartrier.

Como viene siendo habitual desde hace unos años, la primera jornada se traslada al domingo para facilitar la presencia de aficionados y para aliviar las pistas y que la primera ronda se puede jugar en tres días.

En esta primera jornada de competición en Roland Garros, aparte de los anteriormente mencionados, hay otras estrellas como Taylor Fritz, Bencic, Andreeva, Krejcikova o la campeona en Madrid, Kostyuk, que no juega un partido desde esa final que ganó en la capital de España.

También contará con la presencia de cuatro de los trece españoles que comienzan su andadura en París, donde no podrá estar el principal referente de la Armada española, Carlos Alcaraz, por lesión, y tampoco está Paula Badosa, que no ha jugado desde su rápida derrota en el Mutua Madrid Open y que regresará en la gira de hierba.

Los andaluces Alejandro Davidovich y Pablo Llamas abren la jornada en París y serán la única representación española este domingo en el cuadro masculino. También juegan, en los últimos turnos, la castellonense Sara Sorribes y la catalana Marina Bassols.

En ESTADIO Deportivo le contaremos todo lo que ocurra en esta primera jornada de Roland Garros, un Grand Slam que suele ofrecer sorpresas, ya que, al igual que Wimbledon, la tierra no es la superficie favorita de la mayor parte de los tenistas que ocupan los cien primeros puestos del ránking mundial.