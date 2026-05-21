Rafa Jódar y Davidovich ya conocen sus estrenos en Roland Garros y cuándo se toparían con Sinner

El malagueño se estrenará contra el veterano Dzumhur y el madrileño se medirá en primera ronda frente a Kovasevic

Sin Carlos Alcaraz ni en Roland Garros ni en Wimbledon, las dos primeras espadas del tenis masculino español han pasado a ser Alejandro Davidovich y Rafa Jódar. Y ambos ya conocen cuáles serán sus primeros rivales en tierras parisinas.

El primero de ellos, 21 cabeza de serie, debutará ante el veterano bosnio Dimir Dzumhur, 87 del mundo, mientras que la joven promesa Rafael Jódar, que a sus 19 años vivirá su primer Grand Slam con la vitola de 27 favorito, empezará frente al estadounidense Aleksandar Kovasevic, 94 del mundo.

Las dos principales esperanzas españolas evitan antes de la final al italiano Jannik Sinner, máximo favorito del torneo en ausencia del defensor del título, Carlos Alcaraz. Eso sí, en caso de aprobar sus primeros exámenes, verían sus caminos cruzados en octavos de final.

Si llegaran ambos a dicha ronda, el ganador podría medirse en cuartos contra el alemán Alexander Zverev y en unas hipotéticas semifinales frente al serbio Novak Djokovic, quien busca en París su 25º Grand Slam a sus 39 años.

El resto de españoles también conocen ya sus rivales en Roland Garros

Mientras tanto, Jaume Munar, 39 favorito, comenzará contra el polaco Hubert Hurkacz, 78 del mundo, pero está en la misma parte del cuadro que Sinner, al igual que Martín Landaluce, 67 del mundo, que debutará ante un rival procedente de la fase previa y que podría afrontar al transalpino en tercera ronda.

La peor parte del sorteo se la llevó Daniel Mérida, que comenzará contra el estadounidense Ben Shelton, quinto cabeza de serie, y que podría cruzarse con Sinner en cuartos.

Los veteranos Pablo Carreño, 90 del mundo, y Roberto Bautista, 99, empezarán contra el checo Jiri Lehecka, 12 del ránking, y contra el estadounidense Brandon Nakashima, 31, respectivamente. Mientras que Carreño aparece en la parte baja del cuadro, que evita a Sinner aunque le empareja con Zverev en cuartos.

En el cuadro femenino, Cristina Bucsa, 31 cabeza de serie, comenzará contra una rival procedente de la fase previa, mientras que Jessica Bouzas lo hará ante la número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, finalista de la pasada edición, y Sara Sorribes lo hará frente a la alemana Tamara Korpatsch.

Roland Garros no cambia su carta de premios

"No vamos a tocar nuestros premios", aseguró este jueves, inflexible, la directora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, sobre las reivindicaciones de algunas estrellas que amenazan con boicotear el torneo en protesta por lo que consideran una retribución injusta.

"Nuestros premios se han multiplicado por dos en diez años y han aumentado mucho en los últimos tiempos", aseguró Mauresmo durante el sorteo del cuadro final del torneo que comenzará este domingo.

La respuesta tajante de Mauresmo se produce poco después de que las estrellas del circuito anunciaran su intención de protestar. Inicialmente lo harán acortando sus comparecencias de prensa, que deben comenzar este viernes, pero no excluyen ir más lejos.

La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue la más clara a principios de mayo al amenazar con boicotear los torneos de Grand Slam, que reparten un 15 % de sus ingresos en premios a los jugadores, frente al 22 % de media del resto de las competiciones del circuito.

Mauresmo aseguró que se toman en serio esas amenazas y por eso han convocado una reunión con los representantes de los jugadores para este viernes "con la intención de dar un paso" en su dirección, aunque se mostró inflexible sobre la posibilidad de revisar los premios de este año.

"Confío en esas conversaciones", dijo la ex número uno del mundo, que señaló que los contactos han comenzado ya y se mostró serena sobre el desarrollo del torneo.

Roland Garros anunció el pasado día 16 un incremento del 9,5 % de su dotación de premios, hasta los 61,7 millones de euros, 2,8 millones para cada uno de los ganadores individuales del torneo, 300.000 euros más que en la pasada edición.